Fonction publique : Matignon ouvre un chantier d'un mois sur les bas salaires face à la colère syndicale

Après une réunion inédite à Matignon avec Sébastien Lecornu, l'intersyndicale rejette les mesures annoncées. Le gouvernement propose un mois de discussions pour revaloriser les bas salaires, mais les syndicats maintiennent leur appel à la grève pour le 17 novembre.

Les représentants de l'inter-syndicale de la fonction publique ont été reçus vendredi 13 novembre à Matignon par le ministre des Comptes publics, Sébastien Lecornu, dans une rencontre marquante pour le monde des agents de l'État. Cette audience constitue une première depuis près de vingt ans, témoignant de l'intensité du mécontentement qui traverse le secteur depuis plusieurs semaines. Les 5,8 millions d'agents publics attendaient des annonces concrètes sur leur rémunération, à quelques jours de l'appel à la grève du 17 novembre prochain.

Une réponse gouvernementale jugée insuffisante par les syndicats

À l'issue de cet entretien, Sébastien Lecornu a annoncé sur les réseaux sociaux l'ouverture d'une discussion rapide d'un mois autour de cinq chantiers. L'un de ces axes porte spécifiquement sur des mesures d'urgence visant à revaloriser les bas salaires, une promesse réitérée pour tenter de calmer la mobilisation sociale. Le ministre s'est engagé à recevoir à nouveau les organisations syndicales le 11 décembre, soit après les élections professionnelles, afin de sceller des avancées dès la mi-décembre. Cependant, les représentants des agents publics jugent ces propositions tardives et inadaptées à l'urgence de la situation actuelle.

Also read Fonction publique : Sébastien Lecornu reçoit les syndicats avant la grève du 17 novembre

Le problème structurel de la smicardisation des fonctionnaires

Le cœur du conflit réside dans la dégradation continue de la valeur du point d'indice, base de calcul des salaires. Sophie Binet, numéro un de la CGT, a souligné dans une déclaration commune que le salaire de base de 1,2 million d'agents publics passe sous le smic. Malgré les mesures annoncées vendredi, celui de 600 000 agents restera inférieur au smic, les contraisant à percevoir une indemnité compensatoire dite " différentielle ". Cette situation, qualifiée de " smicardisation " par les syndicats, est aggravée par le rehaussement récent du smic dans le privé, qui n'a pas bénéficié aux fonctionnaires, créant un sentiment d'injustice profond.

Advertisement

Position du gouvernement et contraintes budgétaires

Le gouvernement a fermé la porte à toute revalorisation générale de la valeur du point d'indice dès juillet, invoquant un contexte budgétaire contraint. David Amiel, ministre des Comptes publics, a indiqué qu'une revalorisation uniforme de 1 % coûterait 2,4 milliards d'euros à l'État. Cette somme est jugée non envisageable au regard du déficit public qui devrait atteindre 5,4 % du produit intérieur brut en 2026. Les syndicats rejettent cette argumentation financière, considérant que l'indexation sur l'inflation et la revalorisation de l'indice sont des droits fondamentaux non négociables pour préserver le service public.

Mobilisation étendue et conséquences sur le terrain

La mécontentement se traduit par une mobilisation sociale étendue, avec une dizaine de rassemblements prévus en région pour ce cinquième samedi de grève. Des collectifs se forment de la Charente-Maritime aux Pyrénées-Atlantiques, en passant par Bordeaux, pour protester contre la vie chère et la dégradation des conditions de travail. Christian Grolier, de Force ouvrière, dénonce une " double peine " pour les agents concernés, qui stagnent en bas de grille et voient leurs droits à la retraite affectés par des cotisations inférieures. Après les grèves des 29 septembre et 5 novembre, l'ensemble des organisations appellent désormais à se mobiliser mardi prochain, tandis que la CFDT a rejoint l'appel à la grève du 17 novembre après s'y être refusée auparavant.