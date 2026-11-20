L'intersyndicale de la fonction publique organise une journée de grève nationale le 1er décembre 2026 pour exiger le dégel du point d'indice et la revalorisation des salaires des 5,8 millions d'agents.

L'intersyndicale de la fonction publique a officiellement lancé vendredi 20 novembre un appel à une nouvelle journée de grève et de mobilisation pour le mardi 1er décembre 2026. Cette convocation vise à défendre les acquis salariaux face à la politique gouvernementale, notamment en réclamant un dégel de la valeur du point d'indice. Les syndicats dénoncent une érosion continue du pouvoir d'achat pour les agents, soulignant que cette mesure est essentielle pour garantir la qualité du service public.

Le point d'indice, clé du pouvoir d'achat

La valeur du point d'indice est fixée par le gouvernement et détermine les rémunérations de l'ensemble des fonctionnaires. Pour la quatrième année consécutive, le gouvernement a exclu toute revalorisation de ce point pour l'année 2027. Cette décision a provoqué l'inquiétude des organisations syndicales qui estiment que sans ce dégel, les 5,8 millions d'agents publics continueront à perdre en pouvoir d'achat. Cette absence d'ajustement contribue directement à la détérioration des conditions de vie des travailleurs de la sphère publique.

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Réactions syndicales et rencontre avec Lecornu

Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP ont uni leurs voix pour coordonner l'action du 1er décembre. Elles invitent l'ensemble des agentes et agents publics à participer aux rassemblements et initiatives partout où c'est possible sur tout le territoire français. Ces structures avaient été reçues le 13 novembre par le Premier ministre Sébastien Lecornu, une première depuis près de 20 ans. Cependant, elles sont sorties de cette entretien remontées, considérant que les annonces faites étaient insuffisantes pour répondre à leurs exigences.

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Exigences pour le budget 2027

Lors de leur rencontre avec Sébastien Lecornu, ce dernier a seulement annoncé l'ouverture de négociations concernant une revalorisation immédiate et significative du point d'indice, son indexation sur l'inflation ainsi que des premières mesures indiciaires de revalorisation des carrières. Les syndicats jugent ces promesses trop vagues et exigent des réponses précises du gouvernement concernant l'enveloppe budgétaire, le calendrier et les mesures concrètes qui seront traduites dans le budget 2027. Ils rappellent que les lois de finances doivent garantir les droits des citoyens et répondre à leurs besoins par des services publics de qualité.

Suite du dialogue social

À l'approche de la fin du débat budgétaire, la tension persiste entre les acteurs syndicaux et l'exécutif. Le gouvernement a annoncé recevoir à nouveau les organisations syndicales le 11 décembre, marquant une étape clé dans le calendrier des négociations. Cette nouvelle audience sera déterminante pour savoir si les revendications salariales trouvent un écho dans la future loi de finances. Les syndicats maintiennent leur cap de mobilisation pour faire pression et obtenir des garanties concrètes avant la fin de l'année.