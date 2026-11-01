La Foire de la Toussaint de La Réole accuse une première journée difficile pour les exposants. Les commerçants déplorent une baisse du pouvoir d'achat malgré un nombre de visiteurs record espéré.

La Foire de la Toussaint de La Réole, deuxième plus grande manifestation de ce type en Gironde, a ouvert ses portes ce vendredi 30 octobre avec une atmosphère teintée d'inquiétude économique. Alors que les prévisions tablent sur une affluence record dépassant les 40 000 visiteurs pour ce week-end, les commerçants installés sur les quais de la Garonne constatent une première journée décevante. Malgré un soleil magnifique qui semblait annoncer des temps meilleurs, le bilan du vendredi matin est qualifié de catastrophique par une large partie des exposants interrogés sur place.

Baisse de fréquentation et inquiétudes commerciales

Quinze jours après son annonce, l'événement rassemble traditionnellement 170 camelots, 60 exposants fixes et 70 manèges, s'étalant sur 1,4 kilomètre d'étals. En 2024, l'édition précédente avait connu une année record avec 25 000 personnes présentes en moyenne, et le maire de La Réole, Bruno Marty, espérait cette année encore battre ce cap des 40 000 visiteurs potentiels. Pourtant, la réalité du terrain diffère des attentes optimistes. Les allées, bien que progressivement remplies samedi matin, restent timides comparées aux années précédentes.

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Thibault, un apiculteur de Savignac habitué des allées réolaises, avait exprimé son optimisme dès l'ouverture en espérant une bonne année. Ses craintes se sont rapidement confirmées vingt-quatre heures plus tard. Les clients, nombreux à se balader, semblent principalement comparer les prix sans engager d'achats significatifs. Patrice, vendeur de nougats et de noisettes venu de Mont-de-Marsan, souligne cette tendance à la prudence extrême qui caractérise cette édition, contrairement à l'euphorie habituelle des débuts de foire.

Impact de la conjoncture sur les habitudes d'achat

Le mot de la "conjoncture" revient systématiquement dans les conversations entre exposants et visiteurs. Ce contexte économique tendu, symbolisé par la flambée des prix notamment de l'essence, pèse directement sur le moral et le portefeuille des clients. Philippe, un vendeur de bijoux, observe que toutes les foires cette année souffrent de cette tendance lourde. Il note une diminution nette du panier moyen et constate que les gens se font beaucoup moins plaisir qu'auparavant, privilégiant la nécessité au plaisir d'achat.

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Les habitudes de consommation évoluent nécessairement face à cette pression financière. Marion et Philipe, un couple de Sainte-Bazeille, expliquent qu'ils font désormais plus attention à leurs dépenses. Ils justifient leur présence par la tradition familiale et la recherche d'articles spécifiques, comme du champagne pour les fêtes, tout en échangeant avec des artisans locaux. Isabelle, une secrétaire médicale de Saint-Maixant, ajoute que la recherche d'articles intéressants à prix réduits motive également leur venue, témoignant d'une stratégie d'achat plus rationnelle.

Tensions sociales et contexte politique particulier

L'inauguration de la foire a également pris un tournant politique inattendu, en présence de nombreux élus locaux et régionaux. Les nouvelles sénatrices de Gironde, Edwige Diaz du Rassemblement National et Christine Bost de la Parti Socialiste, étaient présentes sur les lieux. Cette présence multicolore reflète les clivages sociaux actuels qui influencent également le comportement des consommateurs. Patrice, le vendeur de nougat, lie d'ailleurs ce contexte à une période électorale, soulignant que les années d'élection sont toujours plus difficiles car les gens restent vigilants face à l'incertitude politique future.

Parallèlement, certains habitants et visiteurs regrettent un manque de variété dans les offres commerciales proposées sur les étals. Michel, un résident de La Réole, déplore un niveau commercial jugé peu élevé, caractérisé par une prédominance de produits à des prix minimes. Cette observation confirme l'idée selon laquelle les moyens des exposants et des visiteurs sont réduits, limitant la diversité des produits disponibles et reflétant directement la précarité ressentie dans la population locale.

Résilience des visiteurs et espoir pour la suite

Malgré ces défis majeurs, la tradition reste ancrée dans les pratiques des fidèles de cette manifestation annuelle. Aurore Castagnet, une vigneronne installée à Saint-André-du-Bois, relativise les difficultés en se focalisant sur ses habitués. Elle mise sur le bourru, une tradition spécifique à la foire, pour maintenir son chiffre d'affaires. Cette résilience est partagée par de nombreux visiteurs qui, bien que plus discrets dans leurs dépenses, continuent de soutenir l'économie locale et de participer à la vie culturelle de La Réole.

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L'espoir se porte désormais sur le second jour de la manifestation, le dimanche, qui pourrait inverser la tendance observée vendredi. Les commerçants espèrent que la familiarité des lieux et la poursuite de l'événement permettront de débloquer des achats plus conséquents. La foire reste un lieu de sociabilité important pour la région, où les échanges entre artisans et publics perdurent malgré les contraintes économiques actuelles, offrant un répit nécessaire dans un contexte social difficile.