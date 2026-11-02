Foire de La Réole 2026 : Une affluence record pour le plus grand rendez-vous du Sud-Gironde

Bilan de la Foire de La Réole 2026 tenue du 30 octobre au 1er novembre. Malgré les craintes économiques, l'événement a enregistré une fréquentation exceptionnelle le dimanche avec plus de 10 000 visiteurs.

La deuxième édition de la Foire de La Réole 2026, tenue du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, a marqué les esprits par sa vitalité et son succès populaire malgré un climat économique tendu. Cette manifestation, qui se déroule sur les quais de Garonne, reste l'événement incontournable du Sud-Gironde, attirant des milliers de visiteurs sur trois jours ensoleillés.

Bilan d'une fréquentation exceptionnelle

Bernadette Cousin, première adjointe à la mairie de La Réole et cheville ouvrière de l'organisation, qualifie cette édition 2026 d'" un bon cru ". Bien qu'elle ne dispose pas encore de chiffres précis pour l'ensemble de l'événement, elle confirme que la foire a été un succès massif. Le dimanche 1er novembre a notamment été une journée de " folie furieuse ", attirant plus de 10 000 visiteurs selon les estimations de l'élue.

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Une atmosphère festive et ensoleillée

Le beau temps a largement contribué à ce succès, permettant aux visiteurs de profiter pleinement des installations. La première adjointe rigole en constatant que les pluies habituelles ne se sont pas manifestées. Le samedi a vu une affluence solide, tandis que le vendredi, bien que plus moyen, a posé les bases d'un week-end record. Cette dynamique a permis de dépasser les attentes initiales de près de 40 000 personnes sur la durée de l'événement.

Impact économique et comportement des consommateurs

Les commerçants de la foire ont exprimé des sentiments contrastés face à la situation économique actuelle. Si la première journée a été jugée difficile, plombée par la conjoncture, la suite a montré une résilience remarquable. L'élue reconnaît qu'il existe un problème conjoncturel et que les gens " se font moins plaisir ", mais elle note que les prix bas sur le site compensent cette austérité. Cette attractivité financière permet à chacun de trouver son compte, renforçant la pertinence du rendez-vous.

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Dimensions politiques et institutionnelles

L'ouverture officielle de la Foire de La Réole 2026, ce vendredi 30 octobre, s'est déroulée dans une atmosphère particulière mêlant festivités et engagement politique. De nombreux élus étaient présents pour inaugurer les installations, soulignant l'importance institutionnelle de cet événement. Parmi les personnalités notables, on comptait les nouvelles sénatrices de Gironde, Edwige Diaz et Christine Bost, qui ont participé à cette ouverture marquant.

Leçons tirées pour les éditions futures

Dès la fin de cette édition 2026, l'organisation se lance dans une phase d'analyse des retours d'expérience. L'objectif est d'identifier les points à améliorer pour rendre la prochaine édition encore plus performante. Cette démarche proactive permet de maintenir le statut de la foire comme plus grand rendez-vous du département, malgré les défis logistiques et économiques récurrents. L'attention se porte désormais sur la pérennité de cette tradition qui rassemble la communauté locale.