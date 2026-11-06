Foie gras interdit au marché de Noël de Fréjus, le maire David Rachline annonce le Happy Foie

Le maire RN de Fréjus David Rachline annonce l'exclusion totale du foie gras du marché de Noël au profit du Happy Foie, une alternative présentée comme élaborée sans gavage.

Le maire RN de Fréjus, David Rachline, a annoncé le 3 novembre sur le réseau social X sa décision d'interdire la vente de foie gras sur le marché de Noël de la ville, dans le Var. Cette mesure fait du marché de Noël de Fréjus le cadre d'une évolution que l'élu présente comme une petite révolution, puisque le foie gras sera totalement exclu cette année.

David Rachline souhaite faire évoluer cet événement pour le rendre pleinement conforme aux engagements de la commune en faveur du bien-être animal. Le produit traditionnel est remplacé par le Happy Foie, présenté comme une alternative élaborée sans gavage.

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Un procédé sans gavage au cœur de la décision

Selon le maire de Fréjus, le gavage relève de la maltraitance. Il consiste à forcer une oie ou un canard à avaler d'importantes quantités de nourriture à l'aide d'un tube enfoncé dans la gorge, plusieurs fois par jour.

Le Happy Foie repose sur un procédé qui évite totalement le gavage controversé des animaux. Sa particularité réside dans l'enrichissement de foies sains et naturels avec des graisses biologiques de haute qualité.

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Les promoteurs de ce produit affirment qu'il offre une texture et une saveur que même des chefs et des gourmets expérimentés ne peuvent distinguer du foie gras traditionnel lors de dégustations à l'aveugle.

Le maire défend tradition et respect du vivant

David Rachline défend l'idée de préserver nos traditions tout en accordant une place toujours plus importante au respect du vivant. Selon lui, la mesure montre qu'il est possible de concilier ces deux objectifs lors du marché de Noël.

Dans sa publication sur X, l'élu relie directement cette décision aux engagements pris par la commune envers les animaux. Le message insiste sur la volonté de ne plus proposer de produit issu du gavage sur un événement municipal populaire.

Cette position met en avant un équilibre entre savoir-faire culinaire et exigences éthiques. Elle ne précise toutefois pas, dans les éléments communiqués, les réactions des exposants ou des associations concernées par ce changement.

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Conséquences pour les visiteurs et les exposants de Fréjus

Pour les visiteurs du marché de Noël de Fréjus, l'absence de foie gras cette année signifie que le Happy Foie prend la place du produit traditionnel dans l'offre proposée. Le maire a confirmé qu'il n'y aura pas de foie gras sur le marché de Noël cette année.

Pour les exposants, la décision modifie directement la composition de l'offre gastronomique présente sur le marché. Les éléments disponibles ne détaillent pas les modalités pratiques d'application, ni les éventuelles contraintes liées à l'approvisionnement en Happy Foie.

La prochaine étape concerne donc la tenue du marché de Noël de Fréjus cette année, sans calendrier supplémentaire communiqué à ce stade. Les visiteurs pourront constater sur place la mise en œuvre concrète de cette interdiction et la présence du Happy Foie.