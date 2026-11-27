La FNSEA 44 précise sa position concernant le programme d'actions de 2022. Le syndicat nie s'opposer à la protection de l'eau tout en contestant les mesures jugées coercitives pour les agriculteurs.

La FNSEA Loire-Atlantique a tenu à clarifier publiquement sa position suite à un recours déposé auprès du tribunal concernant la dégradation de la qualité de l'eau dans plusieurs communes du département. Le syndicat agricole affirme explicitement ne pas s'opposer aux mesures de protection de la ressource en eau, réfutant ainsi les accusations de blocage visant sa profession.

La situation actuelle est complexe et ne relève pas uniquement des pratiques agricoles. L'augmentation récente de la présence de nitrates dans les captages, comme celui de la Chutenaie ou de Saffré, est également imputable à la sécheresse prolongée. Cette condition climatique favorise le lessivage des sols asséchés lors des pluies, ce qui accroît les risques microbiologiques et la concentration de polluants dans les réserves d'eau potable.

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Contexte juridique du programme de 2022

En 2022, la FNSEA 44 a déposé un recours contre l'arrêté préfectoral du 25 avril 2022 qui définissait le programme d'actions visant à restaurer la qualité de l'eau. Le but affiché n'était pas de s'opposer à la dynamique collective de reconquête ni à la stratégie régionale de protection des ressources des captages prioritaires. Le syndicat contestait la nature de ces mesures jugées techniquement et juridiquement non sécurisées pour la profession agricole.

La FNSEA 44 souhaite le remplacement de cet arrêté par un programme concerté. Les acteurs agricoles estiment que les protocoles actuels leur laissent peu de solutions viables. Le syndicat demande des mesures adaptées qui tiennent compte de la réalité économique et technique des exploitations, tout en participant activement à l'effort de réduction des polluants.

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Engagements concrets et pratiques vertueuses

Plusieurs milliers d'hectares dans la zone du captage sont déjà engagés dans des pratiques vertueuses. Ces engagements se concrétisent par des plans d'action en collaboration avec Atlantic'Eau et l'Agence de l'eau. Le syndicat met en avant ces initiatives pour démontrer que la profession n'est pas inactive face aux enjeux environnementaux.

De nombreuses fermes ont intégré la charte Tous Innov'Acteur à travers le collectif Agri'Eau Saffré. Elles se sont fixés des objectifs de réduction des produits phytosanitaires d'ici 2040. Des pratiques diversifiées ont été mises en œuvre pour limiter les risques, incluant la mécanisation du travail du sol et les pulvérisations localisées utilisant de nouvelles technologies.

Défense économique et biodiversité

La FNSEA 44 reconnaît que l'agriculture requiert de l'eau pour toutes les filières, de l'élevage aux cultures. Ce sujet est fondamental pour le syndicat qui s'en empare activement. Cependant, les exploitants restent des chefs d'entreprise dont la survie dépend de la rentabilité économique de leurs structures.

La pérennité des filières dans les zones de captages est une nécessité absolue pour l'avenir des exploitations. En parallèle de la lutte contre les nitrates, de nombreuses fermes ont entrepris des démarches de plantation de haies pour favoriser la biodiversité. Certaines exploitations ont même réalisé une conversion complète en agriculture biologique.

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Dénonciation de calomnies et données récentes

Le suivi effectué par Atlantic'Eau démontre une hausse des surfaces agricoles engagées dans des pratiques vertueuses. Il observe également une amélioration des réductions des indices de fréquence de traitement. Ces résultats prouvent, selon le syndicat, l'importance du volontariat sans protocoles coercitifs pour obtenir des成效.

Accuser la FNSEA 44 de s'opposer aux mesures d'amélioration de la qualité de l'eau relève de calomnies outrageuses, selon le syndicat. La concomitance de cette audience avec les récentes données sur la pollution du captage de Saffré est qualifiée de fortuite. Il est crucial de dissocier ces éléments pour éviter des biais d'interprétation erronés ciblant indûment l'agriculture.