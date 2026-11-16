Fnac : MacBook Air M5 en offre Black Friday à 1199 euros contre 1399 euros

La Fnac propose le MacBook Air 13 pouces M5 à 1199 euros soit une réduction de 14%. Analyse du test 8/10 et comparaisons avec la concurrence avant le 27 novembre.

À onze jours du Black Friday officiellement fixé au 27 novembre, la Fnac propose une remise significative sur le MacBook Air 13 pouces M5. L'ordinateur portable est affiché à 1 199 euros au lieu de 1 399 euros, ce qui correspond à une réduction de 14 pour cent selon les informations du vendeur.

Cette promotion intervient alors qu'Apple a récemment relevé ses prix officiels. La réduction de 200 euros permet de ramener le coût de l'appareil en dessous de son tarif actuel standard. Cette offre vise à attirer les consommateurs à la recherche d'un ultraportable performant et léger pour la fin de l'année.

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Caractéristiques techniques de la puce M5

Le modèle spécifique promu associe la nouvelle puce M5 avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 8 cœurs. La configuration inclut 16 gigaoctets de mémoire vive et 512 gigaoctets de stockage interne. L'appareil est disponible dans la couleur Minuit, offrant une finition sobre et élégante.

Les vitesses de lecture et d'écriture du stockage ont doublé par rapport aux modèles précédents. Cette amélioration technique profite particulièrement aux utilisateurs travaillant avec de gros fichiers ou effectuant des exports fréquents. Le stockage reste au même tarif que les générations antérieures, garantissant un meilleur rapport qualité-prix.

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Autonomie et performances comparées

L'autonomie mesurée lors des tests se situe autour de 10 heures en usage mixte et atteint 12 heures en lecture vidéo. Ces résultats représentent une heure de moins que ceux obtenus avec la puce M4 lors de tests similaires. Le processeur domine la concurrence en performance monocœur, mais reste moins compétitif en multicœur face aux puces à 16 cœurs de certains PC Windows.

La dalle IPS de 13,6 pouces affiche une luminosité de 500 cd/m² et une calibration précise en DCI-P3. Le clavier et le trackpad restent des points forts reconnus de la machine. L'appareil pèse à peine plus de 1,2 kg pour une épaisseur de 11,3 millimètres, ce qui en fait un compagnon idéal pour les déplacements.

Concurrence et positions des marchands

Chezn Cdiscount, le prix relevé le 16 novembre est identique à celui de la Fnac. Les deux marchands affichent donc le même tarif de 1 199 euros pour la même configuration. Cette similarité de prix suggère que la concurrence se joue davantage sur le service client que sur les tarifs pour ce produit Apple spécifique.

Le Dell XPS 14 prend la tête des comparatifs avec une autonomie allant de 12 à 17 heures et un écran OLED en option. L'Acer Aspire 14 AI mise sur l'accessibilité financière pour séduire les étudiants. Le Mac se distingue principalement par son silence de fonctionnement, sa finition soignée et sa puissance monocœur supérieure.

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Impact réel pour les utilisateurs

Ce Mac convient parfaitement à l'étudiant, au télétravailleur ou à toute personne désirant un portable fiable pour la bureautique et la visioconférence. La retouche photo et le montage vidéo occasionnel restent à sa portée grâce à ses capacités de traitement. Cependant, il convient moins à ceux qui enchaînent les calculs lourds sous charge prolongée.

Une légère baisse de performance a été relevée lors des tests de charge soutenue. Les utilisateurs recherchant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ne la trouveront pas sur cet écran. Les amateurs de calcul intensif ou de jeu soutenu devront plutôt se tourner vers des PC Windows équipés de configurations plus robustes.

Avis final et recommandations d'achat

Notre test attribue une note de 8 sur 10 à cette version testée. Il est important de noter que ce test porte sur une version plus chère avec 1 To de stockage. L'offre Fnac concerne la version 512 Go. L'achat se justifie si vous cherchez un portable fin et silencieux. Si vous pouvez attendre, les offres du Black Friday peuvent encore évoluer sans garantie de baisse supplémentaire sous 1 199 euros.