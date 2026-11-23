La Fnac propose la liseuse Kobo Libra Colour à 239,99 euros jusqu'au 30 novembre. Un geste écologique et high-tech idéal pour les fêtes.

La Fnac lance une offre exceptionnelle sur le marché des liseuses électroniques en réduisant le prix de la Kobo Libra Colour à 239,99 euros au lieu de 269,99 euros. Cette promotion s'inscrit dans le cadre du Black Friday et reste valable uniquement jusqu'au 30 novembre. L'entreprise met en avant ce modèle comme étant une solution durable et technologique pour offrir des cadeaux de fin d'année.

Offre commerciale et conditions d'achat

Ce bon plan permet aux consommateurs d'économiser trente euros sur un appareil jugé premium. La disponibilité du produit dépend entièrement des stocks restants chez le distributeur. Il est recommandé d'agir rapidement avant la rupture de stock. Cette opération cible les lecteurs passionnés et les acheteurs de dernière minute pour les fêtes.

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Ecran couleur et confort visuel avancé

La Kobo Libra Colour est équipée d'un écran E Ink Kaleido 3 de 7 pouces. Cette technologie offre une lecture en couleur pour les romans graphiques et les mangas. La liseuse pèse deux cents grammes seulement. Elle est conçue pour être légère et transportable.

L'appareil intègre une fonctionnalité anti-lumière bleue. Le système ComfortLight Pro permet d'ajuster l'éclairage selon les préférences. Le mode sombre est également disponible. Ces caractéristiques visent à protéger le confort des yeux lors de longues sessions de lecture.

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Robustesse et autonomie de l'appareil

La liseuse résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à deux mètres de profondeur. Elle supporte cette immersion pendant soixante minutes sans dommage. Cette résistance permet son utilisation au bord de la piscine ou de la mer. L'appareil est rechargeable via un port USB-C.

L'autonomie de la batterie peut atteindre plusieurs semaines d'utilisation normale. L'espace de stockage interne offre trente deux gigaoctets de mémoire. Cet espace permet de conserver vingt quatre mille livres numériques ou cent cinquante audiolivres. La connectivité Bluetooth est disponible pour l'écoute audio.

Bibliothèque numérique et accessoires complémentaires

La Fnac propose plus de cinq millions d'ebooks sur sa plateforme. La sélection inclut des thrillers, des livres pour la jeunesse et des ouvrages de développement personnel. Des promotions régulières et des titres gratuits sont accessibles aux utilisateurs. Le téléchargement est simple et immédiat.

La Fnac suggère d'offrir la Kobo Libra Colour avec un stylet Kobo. Ce stylet léger facilite la prise de notes sur l'appareil. Des étuis de protection colorés et sobres sont également disponibles séparément. Une télécommande Kobo est proposée pour tourner les pages à distance. Ces accessoires complètent l'expérience utilisateur.