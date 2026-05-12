Florian Thauvin en route pour la consécration : finaliste de la Coupe de France et en pré-liste des Bleus

Florian Thauvin, revenu au Racing Club de Lens après un parcours mouvementé, pourrait connaître une saison exceptionnelle. Entre une finale de Coupe de France le parking et une possible convocation dans l'équipe de France pour le Mondial 2026, le joueur commence à rêver grand. Il partit de la pré-liste des Bleus, jugement final dans la semaine.

Et si le rêve de Florian Thauvin se concrétisait enfin ? Après un retour triomphal en France au début de la saison, en rejoignant les rangs du Racing Club de Lens, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille vit un parcours des plus exceptionnels.

Alors que son club décroche uneifique deuxième place du championnat, il pourrait bien ajouter un titre prestigieux à son palmarès en remportant la finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice. Une performance qui pourrait bien attiser l’intérêt de Didier Deschamps,ppelé à dévoiler sa liste pour la Coupe du Monde 2026.

Mais avant ce verdict crucial, l’intéressé s’est exprimé sur sa potential convocation avec les Bleus, révélant des détails inattendus sur son échange bref, mais significant, avec le sélectionneur national. Oui, j’ai croisé le coach hier, comme de nombreuses personnes du monde du football. Notre rencontre a été brève, car je suis arrivé pile au moment de la cérémonie.

Nous n’avons pu échanger que quelques mots, mais cela suffit à confirmer que la décision du staff est déjà mûrie, comme l’a indiqué Didier Deschamps à la presse. Il nous reste désormais à suivre les étapes à la lettre, comme nous l’avons fait depuis le début de la saison, et à attendre avec impatience la annonce officielle. Un suspens palpable, puisque même l’intéressé ne dispose d’aucune information supplémentaire sur la possible élargissement de la liste.

Tout ce qu’il peut affirmer pour le moment, c’est qu’il fait bien partie de la pré-liste. Un détail qui ne manque pas d’importance,quand on sait que cette convocation potentielle marque le début d’un processus auquel le joueur participe activement depuis presque deux ans. Une progression constante, qui pourrait bien aboutir à une consécration à temps pour la plus grande compétition mondiale du football





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