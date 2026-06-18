Florian Sirera élu président de l'Union athlétique de Saint-Sever-Calvados

Florian Sirera a été élu président de l'Union athlétique de Saint-Sever-Calvados lors de l'assemblée générale du 12 juin 2026, succédant à Jean-Christophe Gaubert. Il a présenté ses projets pour le club, notamment la célébration du 90e anniversaire.

L'Union athlétique de Saint-Sever-Calvados (UASS) a tenu son assemblée générale vendredi 12 juin 2026, en présence d'une quarantaine de personnes. L'événement, qui s'est déroulé dans la salle polyvalente de la commune, a été marqué par le départ annoncé de Jean-Christophe Gaubert, président depuis trois ans.

Ce dernier a souligné l'importance de passer le relais après un mandat riche en apprentissages.

'Je suis en poste depuis trois ans. Trois années pendant lesquelles j'ai vraiment beaucoup appris. Comme je l'avais annoncé, il est temps de passer la main. Je serai heureux de poursuivre l'aventure au club aux côtés d'un nouveau président', a-t-il déclaré, avant de dresser un bilan positif de son action.

Jean-Christophe Gaubert a rappelé les succès de la saison écoulée, notamment la création d'une équipe vétérans et l'arrivée de Dorian Charlier, recruté en contrat BPJEPS.

'Bien entendu, avoir Dorian sous contrat est un effort financier, un défi pour l'UA, mais il nous apporte énormément et il est important de donner sa chance à un jeune', a-t-il ajouté. Toutefois, les résultats des équipes seniors n'ont pas été à la hauteur des espérances. Eric Crocquevieille, entraîneur de l'équipe A, a livré un constat sans concession : 'Les deux équipes seniors n'ont pas eu les résultats espérés. Descendre est un échec collectif.

Les joueurs ont été très souvent absents aux entraînements et le manque d'investissement était évident. Nous n'avons pas pu, ne serait-ce qu'une seule fois, présenter la même équipe.

' Après les débats, le vote a désigné Florian Sirera comme nouveau président de l'UASS. Passionné et attaché au club, il a immédiatement exposé sa vision : 'L'UA est un club auquel je suis très attaché. Je vais mettre toute mon énergie à le défendre et me battre pour développer et pérenniser chaque catégorie car toutes sont importantes. C'est ce qui définit l'ADN de l'Union Athlétique.

' Il a également évoqué ses projets pour 2027, dont le 90e anniversaire du club. '90 ans, ça mérite d'être fêté dignement. L'événement aura lieu le 12 juin 2027', a-t-il annoncé.

Par ailleurs, Alexandre Mauduit a été nommé entraîneur de l'équipe senior A, tandis que le poste pour l'équipe B reste à pourvoir. La municipalité, représentée par un adjoint aux sports, a réaffirmé sa volonté de maintenir 'un dialogue constructif' avec les dirigeants. Le nouveau bureau se compose de Florian Sirera président, Jean-Christophe Gaubert vice-président, Pauline Nativelle trésorière et Alexandra Frêne secrétaire.

Fort de ses 500 bénévoles, le club entend poursuivre son développement et renforcer sa place d'association sportive la plus importante du territoire





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Florian Sirera Union Athlétique De Saint-Sever-Calvados Élection Président Club Sportif Assemblée Générale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fêtes de la Saint-Jean à Saint-Jean-de-Luz : un repas des seniors joyeusement partagéLes fêtes de la Saint-Jean à Saint-Jean-de-Luz ont été célébrées avec joie et convivialité. Le repas des seniors a rassemblé 220 convives dans un grand chapiteau dressé sur le parking du gymnase Urdazuri.

Read more »

Fort Boyard : en images, la progression du chantier des protections dans le port de Saint-NazaireLe Département de la Charente-Maritime, propriétaire du fort, fait construire dans le port de Saint-Nazaire des répliques de l’éperon et du havre d’accostage qui, à l’origine, protégeaient l’ouvrage militaire des assauts de la mer

Read more »

Vague de chaleur en France : l’alerte canicule activée à Saint-Jean-de-LuzIl va faire très chaud ces prochains jours, avec des pics à 35, voire 40 degrés attendus en France. En prévision, le CCAS de Saint-Jean-de-Luz active l’alerte canicule.

Read more »

Le chef étoilé Nicolas Bottero se met aux fourneaux pour les petits écoliers de Saint-CannatLe chef étoilé Nicolas Bottero se met aux fourneaux pour les petits écoliers de Saint-Cannat

Read more »