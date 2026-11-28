Florian Saint-Sernin ouvre sa propre cave à Revel le 14 novembre. Spiritueux, bières, café torréfié sur place et vente en vrac figurent au menu.

Florian Saint-Sernin inaugure sa propre cave à Revel le samedi 14 novembre. Cette ouverture marque le début d'une nouvelle aventure commerciale pour l'ancien collaborateur du Silo à vins, fermant ainsi une page récente de la vie locale pour en écrire une autre centrée sur le conseil et la qualité. Le commerce s'installe au 36, avenue de Castelnaudary, un emplacement stratégique permettant de rester à deux pas du lieu où l'entrepreneur a acquis son expérience initiale dans le secteur.

Un choix entrepreneurial après la fermeture du Silo à vins

Après avoir travaillé plusieurs années au Silo à vins, situé chemin de la Poterie, Florian Saint-Sernin a décidé de saisir l'opportunité de créer son propre commerce suite à la fermeture récente de cet établissement. Le jeune homme de 36 ans, titulaire d'études en gestion et ressources humaines, a préféré créer une structure à son image plutôt que de reprendre le magasin existant, bien que le contexte économique actuel présente des défis majeurs. Cette décision reflète sa volonté de maintenir une indépendance totale dans la sélection de ses produits et dans la manière dont il souhaite aborder le métier de caviste.

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Diversification des offres avec café torréfié et spiritueux

L'établissement propose une sélection large comprenant des vins en bouteille et en vrac, des spiritueux et des bières artisanales. Une spécificité notable de cette nouvelle enseigne est la présence d'un café torréfié directement sur place, offrant aux clients une expérience olfactive complète dès l'entrée dans la boutique. Florian Saint-Sernin envisage également de développer à terme les services de petite restauration grâce à une licence adaptée, bien que la priorité actuelle reste concentrée sur la vente à emporter et le conseil personnalisé aux acheteurs.

Engagement personnel et sélection rigoureuse des produits

L'entrepreneur assure personnellement la plupart de la gestion des stocks, affirmant que 80 % du inventory est sélectionné par ses soins. Ses recherches s'étendent du Gard aux Pyrénées-Orientales, cherchant à établir des liens directs avec les producteurs. Cette démarche vise à se mettre au contact de ceux qui façonnent et créent les boissons, garantissant ainsi une traçabilité et une qualité que le gérant considère comme indispensables pour fidéliser sa clientèle locale et attirer de nouveaux visiteurs.

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Innovation du service en vrac et tradition viticole

Florian Saint-Sernin se distingue par la proposition d'un service de vente en vrac pour des vins à faible degré alcoolique. L'offre comprend notamment un vin rouge à 11,5° et un vin rosé à 12,5°, produits par une jeune vigneronne installée entre Bram et Carcassonne. Cette approche vise à rendre service à une partie de la population souhaitant remplir ses propres bouteilles ou cubis pour le quotidien, perpétuant ainsi une tradition de proximité et de réduction des déchets tout en restant parmi les rares acteurs locaux à proposer ce type de service.

Horaires d'ouverture et perspectives de dégustations

Le commerce est accessible du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 15, puis de 15 h à 19 h. Les samedi et dimanche restent fermés ou sur des modalités non précisées, mais le samedi de 9 h à 19 h est indiqué comme plage de vente ouverte. Des dégustations en présence des vignerons pourraient être organisées dans les mois à venir, renforçant le lien entre le producteur et le consommateur. Le caviste, qui est également sapeur-pompier depuis 12 ans à Revel, souhaite mettre en avant cette approche conviviale et authentique pour s'ancrer durablement dans la dynamique commerciale de la commune.