Florent Pagny dit adieu à The Voice après quinze années dans le célèbre fauteuil rouge

Le chanteur a reçu un hommage surprise lors de la finale de l'émission diffusée sur TF1, avant de tirer sa révérence. Il a déclaré que The Voice avait bouleversé sa vie et celle de sa famille.

Florent Pagny a dit ses adieux à The Voice lors de l'émission diffusée le 30 mai sur TF1, après quinze années passées dans le célèbre fauteuil rouge.

Le chanteur a décidé de tourner une page importante de son histoire avec l'émission, mais son départ n'est pas passé inaperçu. La production a organisé un hommage surprise pour le coach emblématique, interprété par Anne Sila et d'autres voix issues de son équipe au fil des saisons. Florent Pagny a été visiblement très touché par cet hommage collectif.

Il a déclaré que The Voice avait bouleversé sa vie et celle de sa famille, et a remercié l'émission pour tout ce qu'elle lui a apporté. La finale de cette saison a été riche en émotions, avec les quatre finalistes qui ont défendu leurs chances devant le public, entourés de plusieurs stars de la chanson française.

La soirée a également été marquée par un long magnéto retraçant le parcours de Florent Pagny dans l'émission, avec des moments forts, des victoires, des séquences marquantes avec les talents, mais aussi des images plus légères qui ont contribué à forger son image de coach emblématique au fil des saisons





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