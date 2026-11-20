Florent Manaudou et sa sœur Laure collaborent sur L'Équipe 21. Le champion olympique teste de nouveaux sports tandis que Laure le commente avec humour.

Florent Manaudou revient sur sa dynamique familiale avec sa sœur Laure lors de l'émission Joue-la comme Manaudou diffusée sur L'Équipe 21. Le champion olympique a admis que les critiques constantes de sa jumelle pèsent lourd sur son ego. Ils présentent ensemble cette nouvelle émission où lui tente des sports inédits et elle en assure la narration.

Le format de l'émission L'Équipe 21

Le principe de l'émission repose sur l'expérimentation sportive de Florent Manaudou. Il découvre des disciplines qu'il n'a pratiquées que la veille, comme le wing foil ou la pelote basque. Laure Manaudou observe et commente chaque mouvement de son frère depuis les coulisses. Elle ne se prive pas de remarques ironiques sur ses tentatives. Florent Manaudou reconnaît que sa sœur rit beaucoup de ses difficultés apparentes.

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La rivalité fraternelle entre Manaudou

Florent Manaudou a confessé que les moqueries de Laure sont souvent difficiles à encaisser pour son orgueil. Il a précisé que sa sœur n'est pas toujours tendre dans ses commentaires vis-à-vis de ses prouesses. Ce duo dynamique marque un retour aux sources pour la famille Manaudou. Laure a dominé la natation française au début des années 2000. Florent Manaudou a remporté l'or olympique en 2012 à son tour.

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Impact des remarques de Laure Manaudou

Laure Manaudou assume son rôle de critique acerbe sur la chaîne L'Équipe 21. Elle profite de cette tribune pour souligner les contradictions de son frère. Florent Manaudou utilise cette interaction pour démontrer son ouverture au sport sous toutes ses formes. Il a expliqué que cette émission correspondait parfaitement à sa curiosité naturelle. Il a d'ailleurs interrompu sa carrière de nageur pour revenir au handball par le passé.

Le parcours de Florent Manaudou

Florent Manaudou continue de s'impliquer dans l'univers médiatique et sportif. Il a partagé des moments émotionnels avec sa sœur sur Danse avec les stars. Cette expérience a renforcé leur lien fusionnel malgré les chamailleries habituelles. Laure Manaudou reste une figure centrale dans le parcours de son frère. Ils démontrent que leur complicité dépasse les simples rivalités sportives.