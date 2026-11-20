Florent Manaudou met un terme à sa carrière olympique le 15 août 2026. Sa sœur Laure Manaudou et l'équipe de France honorent son héritage sportif lors d'une cérémonie émouvante à Saint-Denis.

Le 15 août 2026, l'ancien nageur Florent Manaudou a officiellement mis un terme à sa carrière professionnelle lors d'une cérémonie d'adieux au Centre aquatique olympique de Saint-Denis. À l'âge de 36 ans, le triple champion olympique a salué par les larmes le public et ses proches, marquant la fin d'une ère dorée pour la natation française.

Une fin de carrière marquée par les émotions

Florent Manaudou a avoué vivre une intense charge émotionnelle durant cette journée historique. Il a déclaré avoir passé deux heures à pleurer aux côtés de sa famille et de ses amis avant de s'adresser à la presse. Sa compagne, Elsa Bois, était à ses côtés, ainsi que ses parents et sa nièce Manon, formant un cercle intime autour de l'athlète.

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La loyauté de l'équipe de France et de Laure Manaudou

Florent Manaudou a tenu à remercier l'équipe de France pour son rôle clé dans ses succès, notamment ses victoires aux Jeux olympiques de 2012. Il a souligné que cette énergie collective a été déterminante pour sa performance tout au long de sa carrière. Sa sœur aînée, Laure Manaudou, a également rendu un vibrant hommage à son frère.

Le tempérament compétitif de la famille Manaudou

Laure Manaudou a expliqué que la rivalité saine au sein de la fratrie a permis de développer des aptitudes exceptionnelles. Elle a précisé qu'elle ne voyait pas l'épisode de l'émission où elle commentait son frère avant sa diffusion. Le benjamin de la famille, Nicolas Manaudou, a également partagé des souvenirs de leur enfance à Loyes, mentionnant les défis liés au fait d'être le cadet.

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Des projets futurs loin des bassins

Avant cette cérémonie officielle, Florent Manaudou avait déjà annoncé son intention de se tourner vers de nouveaux horizons lors d'une interview sur RTL le 19 novembre. Il a révélé un projet audacieux situé à 16 000 kilomètres de Paris, visant à préserver l'environnement. Cette initiative personnelle lui permettra de trouver une nouvelle motivation quotidienne après l'arrêt des compétitions.

Une vie personnelle épanouie avec Elsa Bois

Florent Manaudou et Elsa Bois ont partagé des moments de détente au bassin d'Arcachon cet été. La présence de Laure Manaudou lors de ces vacances suggère une intégration réussie de la compagne de Florent dans le clan familial. Cette proximité confirme l'harmonie entre le champion retiré et son entourage proche.