Flora Moussy prend les commandes du show sport de RMC le samedi

Flora Moussy sera désormais aux commandes du show sport du week-end sur RMC, le samedi dès 16h, aux côtés de Christophe Cessieux et d'autres chroniqueurs.

Flora Moussy prend les commandes du rendez-vous sport du week-end sur RMC. Dès samedi, à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux pour animer ce show consacré à l'actualité sportive. Rugby, natation, Formule 1 : tous les grands événements seront à suivre en direct.

Un nouveau rôle pour Flora Moussy

Flora Moussy devient la figure principale de ce rendez-vous hebdomadaire. Elle succède ainsi à la présentation de ce show qui couvre l'ensemble des sports et des grands événements du week-end. Son arrivée marque un nouveau chapitre pour l'émission.

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Elle ne sera pas seule à bord. Christophe Cessieux l'accompagnera régulièrement. Benoit Boutron et Thibaut Giangrande continueront également de se succéder au micro pour assurer la continuité de l'émission.

Une couverture sportive complète le samedi

Le programme reste fidèle à sa promesse : offrir aux fans de sport une couverture en direct des compétitions majeures. Rugby, natation et Formule 1 figurent parmi les disciplines phares qui seront suivies en live. Cette diversité permet de toucher un large public.

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Le créneau du samedi après-midi, dès 16h, est stratégique pour capter l'attention des passionnés. L'émission se positionne comme un rendez-vous incontournable du week-end pour tous les amateurs de sport.

Une équipe expérimentée aux commandes

Avec Flora Moussy à la présentation et une équipe de chroniqueurs chevronnés, le show mise sur la complémentarité. Christophe Cessieux, Benoit Boutron et Thibaut Giangrande apportent leur expertise et leur connaissance du terrain.

Cette configuration permettra d'alterner les analyses, les interviews et les commentaires en direct. Les auditeurs pourront ainsi suivre l'actualité sportive de manière approfondie et réactive.

Le premier rendez-vous est fixé à samedi, à partir de 16h, sur RMC. Une nouvelle ère s'ouvre pour ce magazine sportif du week-end.