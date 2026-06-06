Flora Moussy aux commandes du show sportif du samedi sur RMC

RMC annonce la nomination de Flora Moussy à la tête de son émission sportive du samedi après-midi. Elle animera ce direct dédié à l'actualité sportive avec les chroniqueurs Benoît Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande. Au programme : rugby, natation, Formule 1 et tous les grands événements sportifs en live.

RMC , la radio sportive française, renforce son dispositif pour les week-ends en confiant l'organisation de son grand show du samedi après-midi à Flora Moussy . Cette nouvelle animateur prendra les commandes de cette émission dédiée à l'actualité sportive en direct, un rendez-vous désormais incontournable pour tous les passionnés.

Le programme, qui propose une couverture exhaustive des compétitions, s'appuiera sur la présence de plusieurs chroniqueurs spécialisés. Benoît Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande, figures connues de la station, continueront d'assurer leur tour de parole et d'apporter leur expertise dans différents domaines. L'objectif est clair : offrir aux auditeurs une immersion totale dans l'univers du sport, avec les retransmissions en direct des matchs de rugby, des courses de natation et des Grands Prix de Formule 1, entre autres.

Cette refonte de la grille du week-end illustre la stratégie de RMC de capitaliser sur ses talents maison pour fidéliser son audience et renforcer son positionnement de leader dans le traitement sportif radiophonique





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