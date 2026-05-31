Flora Moussy aux commandes du rendez-vous sportif hebdomadaire de RMC

RMC lance un nouveau chapitre de son émission sportive du week-end avec Flora Moussy comme animatrice principale. Au programme : live, analyses et réactions sur tous les sports majeurs dont le rugby, la natation et la Formule 1, avec la participation de Christophe Cessieux, Benoit Boutron et Thibaut Giangrande. Des anciens du PSG sont également conviés pour des débats approfondis.

Flora Moussy prend les commandes de l' émission sport ive du week-end sur RMC . Dès le samedi à 16h, elle animera ce show dédié au sport en direct aux côtés de Christophe Cessieux , Benoit Boutron et Thibaut Giangrande qui se succéderont au micro.

L'émission couvrira de nombreux sports et grands événements en live, notamment le rugby, la natation et la Formule 1. Ce rendez-vous hebdomadaire est conçu pour tous les fans de sport qui souhaitent suivre l'actualité sportive en direct et en commentée. Flora Moussy, nouvelle figure centrale de ce programme, aura pour rôle de coordonner les débats et analyses sportives während que les différents chroniqueurs apporteront leur expertise respective.

Cette programmation s'inscrit dans la volonté de RMC de renforcer son offre sportive en direct le week-end, une période où l'audience est traditionnellement plus élevée. Le choix de Flora Moussy comme animatrice principale marque une évolution dans la présentation de ce show, lui donnant une identité plus affirmée. Les téléspectateurs pourront ainsi profiter d'un tour d'horizon complet des compétitions sportives du moment, avec des discussions animées et des interventions de spécialistes.

La présence de Pierre Ducrocq, Danijel Ljuboja et Samy Traore, anciens joueurs du PSG, en tant qu'invités dans l'After, ajoute une dimension supplémentaire avec des analyses pointues sur le football et particulièrement sur le club parisien. L'émission promet également des réactions en direct comme celle de Vitinha après des matchs importants.

Les évaluations post-match, comme celle du PSG contre Arsenal où Florent Malouda a désigné Pacho comme homme du match et Emmanuel Petit a préféré Joao Neves, illustrent le format interactif et opinionated de l'émission. Daniel, quant à lui, a souligné l'importance du collectif, montrant que l'émission ne se limite pas à l'analyse individuelle mais aborde aussi les tactiques d'équipe.

La transformation du club, évoquée par Daniel, fait référence aux progrès du PSG sur le terrain et dans son organisation générale, un sujet récurrent dans les discussions. Cette émission, avec ses multiples intervenants et ses sujets variés, vise à être le rendez-vous incontournable du week-end pour les amateurs de sport en France, en proposant un contenu riche et diversifié qui va au-delà de simples résultats





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