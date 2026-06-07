Flora Moussy aux commandes de l'intégrale Sport sur RMC

Flora Moussy sera désormais aux commandes de l'intégrale Sport sur RMC. Elle sera aux côtés de Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande qui continueront de se succéder au micro. Les grands événements sportifs du week-end en direct !

C'est le rendez-vous du week-end à ne pas manquer pour tous les fans de sport ! Rugby, natation, Formule 1… tous les sports et grands événements sont à suivre en live sur RMC , et c'est Flora Moussy qui sera désormais aux commandes de ce show !

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande qui continueront de se succéder au micro. Les grands événements sportifs du week-end en direct ! Les samedis et dimanches après-midi : priorité aux grands événements sportifs en live. Animé par Christophe Cessieux et Louis Amar et toute la Dream Team RMC, l'intégrale Sport est LE rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de sport.

Intégrale Sport avec Christophe Cessieux et Louis Amar, le samedi et dimanche, de 14h à 19h. Live, résultats, interviews, analyses, ... Toute l'actualité sportive et l'ensemble des consultants de la Dream Team RMC Sport sont à l'antenne de RMC à partir de 16h. Retrouvez Christophe Dugarry, Eric Di meco, Vincent Moscato, Jerome Rothen, Daniel Riolo, l'After Foot et bien d'autres sur RMC et rmcsport.fr.

C'est le rendez-vous du week-end à ne pas manquer pour tous les fans de sport ! Flora Moussy sera désormais aux commandes de l'émission. Elle sera aux côtés de Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande qui continueront de se succéder au micro. La défense des Bleus est-elle son point faible ? Flo souhaiterait voir Zaïre-Emery titulaire à droite





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Le week-end sportif est enfin là ! Flora Moussy prendra les commandes du show de RMCLe week-end sportif est enfin là ! Flora Moussy prendra les commandes du show de RMC le samedi à partir de 16h, aux côtés de Christophe Cessieux. Les fans de sport ne manqueront pas l'occasion de suivre en live les matchs de rugby, les compétitions de natation et les courses de Formule 1.

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Flora Moussy aux commandes de l'émission de sport de RMCFlora Moussy sera désormais aux commandes de l'émission de sport de RMC qui propose des sports et grands événements en live. Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux.

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Flora Moussy aux commandes du show sportif du samedi sur RMCRMC annonce la nomination de Flora Moussy à la tête de son émission sportive du samedi après-midi. Elle animera ce direct dédié à l'actualité sportive avec les chroniqueurs Benoît Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande. Au programme : rugby, natation, Formule 1 et tous les grands événements sportifs en live.

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Intégrale Sport : le nouveau rendez-vous du week-end sur RMC avec Flora MoussyChaque week-end, de 14h à 19h le samedi et le dimanche après-midi, RMC diffuse Intégrale Sport, l'émission qui couvre en direct tous les grands événements sportifs. Animée par Christophe Cessieux, Louis Amar et la Dream Team RMC, elle propose live, résultats, interviews et analyses. À partir de 16h, Flora Moussy prend les commandes du show aux côtés de Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande. L'émission accueille également des consultants comme Christophe Dugarry, Eric Di Meco, Vincent Moscato, Jérôme Rothen, Daniel Riolo et l'After Foot. Au programme : rugby, natation, Formule 1 et bien d'autres sports à suivre en live sur RMC et rmcsport.fr.

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