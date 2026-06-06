Flora Moussy aux commandes de l'émission de sport de RMC

Flora Moussy sera désormais aux commandes de l'émission de sport de RMC qui propose des sports et grands événements en live. Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux.

C'est le rendez-vous du week-end à ne pas manquer pour tous les fans de sport ! Flora Moussy sera désormais aux commandes de l'émission de RMC qui propose des sports et grands événements en live.

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux. Les fans de rugby, natation et Formule 1 pourront suivre les événements en direct sur RMC. Flora Moussy a pris la place de Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande qui se succéderont au micro. C'est un moment incontournable pour les passionnés de sport qui peuvent suivre les événements en direct sur RMC.

Flora Moussy sera aux commandes de l'émission de RMC qui propose des sports et grands événements en live. Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux. Les fans de rugby, natation et Formule 1 pourront suivre les événements en direct sur RMC. Flora Moussy a pris la place de Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande qui se succéderont au micro.

C'est un moment incontournable pour les passionnés de sport qui peuvent suivre les événements en direct sur RMC





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flora Moussy RMC Sport Emission En Direct Weekend

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mauvaise nouvelle pour Estelle Denis : son émission Ça se discute s'arrête sur RMC LifeClap de fin pour Ça se discute. L'émission présentée par Estelle Denis sur RMC Life ne reviendra malheureusement pas sur nos écrans à la rentrée comme l'a confié Stéphane Sallé de Chou, le patron des chaînes RMC, à nos confrères de Télé-Loisirs.

Read more »

Offre groupée RMC Sport et BeIN Sports à prix réduit pour la Coupe du Monde 2026RMC propose un bundle incluant BeIN Sports et RMC Sport pour 19 euros par mois, afin de permettre aux amateurs de sport de suivre la Coupe du Monde de football, la NBA, la NFL, le MMA et d'autres compétitions. L'offre, soumise à un engagement de douze mois et à des frais d'inscription d'un euro, donne accès à plus d'une dizaine de chaînes sur divers appareils, avec une limitation à un écran actif simultanément. Bien que la Coupe du Monde ne dure qu'un mois, les deux chaînes offrent un catalogue étendu avec des championnats de football, de basket-ball, de tennis et de sports de combat.

Read more »

Les Grandes Gueules du Sport : le rendez-vous incontournable de l'actualité sportive sur RMCDécouvrez le programme complet des Grandes Gueules du Sport, l'émission hebdomadaire de RMC qui décrypte l'actualité sportive avec des champions et des experts. Au menu : débats, jeux, confrontations et moments nostalgiques.

Read more »

Le week-end sportif est enfin là ! Flora Moussy prendra les commandes du show de RMCLe week-end sportif est enfin là ! Flora Moussy prendra les commandes du show de RMC le samedi à partir de 16h, aux côtés de Christophe Cessieux. Les fans de sport ne manqueront pas l'occasion de suivre en live les matchs de rugby, les compétitions de natation et les courses de Formule 1.

Read more »