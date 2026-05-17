FLORA MOUSSY A LA CORTE DU SHOOTOUT SPORTIF EN VIRE LE SAMEDI 16H AVEC BOUTRON, CESDI, GIANGRADE ET CESPI BOURRASQUE

FLORA MOUSSY EST DEJÀ À LA CORTE DE CE SHOOTOUT SPORTIF AU VIRE À partir de 16h samedi, avec BOUTRON, CESDI, GIANGRADE ET CESPI BOURRASQUE.

C'est le rendez-vous du week-end à ne pas manquer pour tous les fans de sport ! Rugby , natation, Formule 1 ... tous les sports et grands événements sont à suivre en live sur RMC , et c'est Flora Moussy qui sera désormais aux commandes de ce show !

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux, Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande qui continueront de se succéder au micro.

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux, Benoit Boutron et Thibaut Giangrande qui continueront de se succéder au micro.

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux.

Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Benoit Boutron et Thibaut Giangrande qui continueront de se succéder au micro. Benoît Arbeloa/Mbappé, le Bayern de Lewandowski rebaptisé Grizou avec l'Atletico... Toute l'actu en Espagne avec Edgar Groleau - 16/05L'intégrale de l'After Foot du vendredi 15 mai 202





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