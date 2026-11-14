Fleury 91 bat Montpellier FC : victoire 1-0 en D1 Féminine

Fleury 91 conserve son invincibilité extérieure en D1 féminine en battant le Montpellier FC sur le score de 1-0 grâce à un but de Caputo, confirmant sa solidité tactique.

Le Football Club de Fleury 91 a conforté son statut d'équipe redoutable à l'extérieur en arrachant une victoire cruciale contre le Montpellier FC lors de la neuvième journée de Division 1 Féminine. Cette rencontre, marquée par une pluie battante au stade de Grammont, a vu les Franciliennes préserver leur invincibilité totale lors de leurs cinq derniers déplacements en championnat. Le score final, un but à zéro, reflète la supériorité tactique d'un Fleury 91 qui a su briser la résistance du MFC dans les derniers instants du match.

La clé de la victoire de Fleury 91

Le but victorieux a été inscrit par Caputo immédiatement après la reprise, marquant le tournant décisif de la rencontre. Cette réalisation a permis à Fleury 91 de confirmer sa solidité défensive tout en assurant le résultat. Les joueuses de Fleury ont démontré une efficacité redoutable, transformant une domination territoriale prudente en un avantage concret qui a suffi à éloigner toute menace de défaite. Ce succès maintient leur série positive loin de leur base, un facteur clé de leur performance cette saison.

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Dominance tactique de Fleury 91

Le Montpellier FC a du mal à percer la défense organisée de Fleury 91 qui aligne un bloc défensif à cinq joueurs. L'équipe montpelliéraine, dirigée par Marion Torrent, n'a pas réussi à sortir de ce système rigoureux qui a tenu en échec les attaques franciliennes durant toute la première période. Malgré une seule véritable occasion pour Chabod, contrée par les arrêts de Talaslahti, le MFC a peiné à créer le déséquilibre nécessaire.

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Réactions et analyses tactiques

Pendant la seconde période, Montpellier tarde à se propulser vers l'avant, alors que Fleury cherche à verrouiller le résultat. Les joueuses de Caputo ont su gérer le match avec pragmatisme, limitant les risques tout en cherchant le KO par Laurent à plusieurs reprises. Sundahl et Fernandez ont également créé des dangers, mais la défense montpelliéraine, menée par Solène Durand, a résisté sous la pression.

Impact et conséquences en D1 Féminine

La victoire de Fleury 91 contre Montpellier FC a des répercussions directes sur le classement de la Division 1 Féminine. Cette performance confirme la capacité de Fleury à gérer les matchs à l'extérieur, une compétence vitale pour viser les premières places. Le Montpellier FC, quant à lui, devra analyser ses carences offensives pour améliorer sa production en championnat et retrouver la victoire.