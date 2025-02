Fleurs de Saison et Impact Écologique : Adieu aux Roses pour la Saint-Valentin?

Dans une ambiance romantique, les roses traditionnellement associées à la Saint-Valentin font face à une alternative éco-responsable. Des fleuristes comme Camille Bouchery de Dijon proposent des bouquets à base de fleurs de saison françaises, mettant en avant des variétés comme les anémones, les renoncules et les giroflées. Ce choix s'explique par le bilan carbone élevé des roses, souvent importées de loin. Cette tendance s'accompagne d'un changement d'attitude chez les amoureux, comme Osman, un trentenaire qui a repensé son choix de cadeau suite à la prise de conscience de l'impact écologique des roses.

Mauricette, pour éviter le dilemme classique « rose ou pas rose » à son mari , s'offre un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin : « Alors, oui, mettez-moi une anémone, une autre, comme ça, un comme ça. Allez, c’est bon, je me suis faite ma Saint-Valentin . Cela évitera à mon mari d’aller courir chercher des roses ».

Pas de roses, pas de fleurs du bout du monde pour la Saint-Valentin : c’est la proposition de la boutique et Madame Miettes de Camille Bouchery, située en plein cœur du centre-ville de Dijon. « En ce moment, dans les jardins, il n’y a pas de roses, c’est pas la saison », explique Camille Bouchery à RTL. « En tout cas, à la Saint-Valentin, quand on veut travailler des produits français et de saison, les roses c’est compliqué parce que souvent les roses ont un bilan carbone que je trouve un petit peu trop lourd. Donc c’est pour ça qu’on fait le choix de ne pas en avoir. Ça permet d’avoir des bouquets plus variés ». Osman, jeune trentenaire, avait prévu d’offrir un petit bouquet de roses à son amoureuse pour la Saint-Valentin. Mais il l’avoue, la prise en compte écologique le fait complètement changer d’avis. « Pour le coup, je ne savais pas que ça venait de très loin », explique-t-il. « C’est vraiment dans l’esprit populaire de se dire on va offrir des roses à la Saint-Valentin. Maintenant c’est vrai que si ça a un impact écologique, on va arrêter ». Reste une épreuve et non des moindres pour tous les amoureux qui offriront d’autres fleurs que les roses : se souvenir de leur nom, oui ça peut aider pour passer une bonne Saint-Valentin





