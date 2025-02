Fleurs coupées et pesticides : une Saint-Valentin empoisonnée ?

Une nouvelle étude révèle la présence massive de pesticides, y compris des substances interdites en Europe, dans toutes les fleurs coupées testées. UFC Que Choisir alerte sur les risques sanitaires pour les consommateurs et les travailleurs du secteur floral et appelle à des mesures urgentes.

La Saint-Valentin approche, et avec elle, la tradition d'offrir des bouquets de fleurs. Mais cette année, UFC Que Choisir lance un appel à la prudence face à une découverte alarmante : toutes les fleurs coupées testées en laboratoire présentent des résidus de pesticides, y compris des substances interdites en Europe. Un constat préoccupant qui soulève des questions cruciales sur l'impact sanitaire pour les consommateurs et les professionnels du secteur floral.

\À l'occasion de cette fête romantique, l'association a analysé 15 bouquets de roses, de gerberas et de chrysanthèmes achetés dans différents points de vente : grandes surfaces, boutiques spécialisées et sites internet. Les résultats sont éloquents : 100% des bouquets testés contiennent des traces de pesticides. L'étude met en évidence un problème de santé publique potentiel, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les travailleurs qui manipulent ces fleurs au quotidien. \L'une des inquiétudes majeures réside dans la présence de pesticides interdits dans l'Union européenne. UFC Que Choisir rappelle que 80% des fleurs coupées vendues en France sont importées, principalement par les Pays-Bas, mais cultivées hors de l'Europe. Ces cultures peuvent utiliser des produits chimiques interdits sur le sol européen en raison de la réglementation moins stricte en vigueur pour les fleurs coupées. À ce jour, aucune législation ne limite les résidus de pesticides dans les fleurs destinées à la vente, une situation jugée inacceptable par l'association qui exige la mise en place de réglementations plus strictes.\Le risque pour la santé des travailleurs et des consommateurs est réel. En décembre dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a été chargée d'évaluer les risques liés à l'exposition aux pesticides pour les travailleurs de la filière horticole et leurs enfants. Cette décision fait suite au décès d'une fillette atteinte d'une leucémie, dont la mère, fleuriste, aurait été exposée à des pesticides pendant sa grossesse. Cet événement tragique soulève de graves inquiétudes sur l'impact de ces substances toxiques sur la santé





Pesticides Fleurs Coupées Saint-Valentin Santé Publique Réglementation Travailleurs

