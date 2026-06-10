Fleurissement de la place de l'Europe à Mireuil : la ténacité des bénévoles récompensée

Les bénévoles du comité de quartier de Mireuil ont réussi à fleurir la place de l'Europe malgré quelques actes de vandalisme. Le maire Olivier Falorni les a félicités lors de l'inauguration.

Dans le quartier de Mireuil , à La Rochelle , un projet de fleurissement de la place de l'Europe a vu le jour grâce à l'engagement de bénévoles du comité de quartier.

Ce projet, qui a reçu un soutien financier lors d'un concours organisé par le bailleur Immobilière Atlantic Aménagement, visait à créer du lien entre les locataires par le biais d'initiatives urbaines. Les membres du comité, notamment les coprésidents Jean-Marie Landrieux et Philippe Durand, ont travaillé sans relâche depuis le mois de mars pour transformer cet espace en un lieu plus agréable et coloré.

Malgré quelques actes de vandalisme, comme un bac de plantation endommagé par des riverains, les bénévoles ont persévéré. Le maire de La Rochelle, Olivier Falorni, a tenu à les féliciter lors de l'inauguration le 10 juin, soulignant l'importance de telles actions pour valoriser le quartier. Il a rappelé avoir vécu à Mireuil pendant quatorze ans, ce qui lui confère une connaissance intime des enjeux locaux.

Il a encouragé les bénévoles à ne pas se décourager face aux difficultés, insistant sur le fait que ces initiatives montrent le meilleur de Mireuil. Le comité de quartier espère que ce projet inspirera d'autres résidents à s'impliquer dans l'embellissement de leur environnement. Le fleurissement de la place de l'Europe n'est que le début d'une série d'actions visant à renforcer le lien social et à améliorer la qualité de vie dans ce quartier souvent stigmatisé.

Les bénévoles, qui ont consacré des heures de jardinage et de préparation, se disent fiers du résultat et déterminés à poursuivre leurs efforts. Ils comptent organiser des ateliers de jardinage pour les enfants du quartier et planter de nouvelles espèces pour diversifier les couleurs. Cette initiative démontre que la mobilisation citoyenne peut transformer un espace public en un lieu de convivialité et de fierté collective.

Le maire a également promis que la ville soutiendrait de tels projets à l'avenir, en facilitant l'accès aux subventions et en fournissant des conseils techniques. Les membres du comité de quartier espèrent que d'autres places de Mireuil bénéficieront bientôt de ce type d'aménagement. En attendant, ils invitent les habitants à prendre soin des plantations et à signaler tout acte malveillant.

Cette aventure montre que même avec des moyens limités, la passion et la persévérance peuvent créer un changement positif dans le cadre de vie. Le quartier de Mireuil, souvent associé à des difficultés, démontre ici sa capacité à se réinventer grâce à l'énergie de ses résidents. Le fleurissement de la place de l'Europe est un symbole d'espoir et de renouveau pour toute la communauté





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