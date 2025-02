Fleurance face à Valenciennes : une mission périlleuse pour stopper le saignement

L'équipe de rugby de Fleurance, en pleine crise, est confrontée à un défi crucial face à l'invaincu Valenciennes.

L'équipe de rugby de Fleurance , dernière de son championnat, traverse une période difficile avec sept défaites consécutives. Le club a pris des mesures urgentes cette semaine en remplaçant son entraîneur, Philippe Maymat, par Mickaël Carré. Cette décision s'inscrit dans une volonté de redresser la situation avant les cinq derniers matchs de la saison.

Face à la situation préoccupante, les dirigeants lomagnols espéraient que le match précédent à domicile contre Anglet (défaite 18 à 13) permettrait de marquer un tournant. Cependant, les Fleurantins ont encore déçu les supporters. Le défi du dimanche se présente sous la forme d'un match contre Valenciennes, un équipe performante dirigée par Nicolas Crubilé et qui occupe la 4e place du classement avec 50 points. Valenciennes vient de remporter une victoire convaincante contre le leader Niort (19 à 3) et jouit d'un excellent moment. Jouant à domicile au stade Évelyne Baylet, les Valenciennes auront à cœur de continuer leur série de victoires et de se rapprocher des deux premières places du classement, synonyme de qualification directe pour les phases finales. Traverser cette épreuve sera un véritable test pour les Lomagnols, qui devront montrer beaucoup de détermination et de mental pour s'imposer face à un adversaire de taille. Malgré des performances encourageantes face aux autres équipes de la poule, les Fleurantins manquent encore de la petite étincelle qui leur permettrait de remporter les victoires cruciales. Pour espérer une surprise et stopper cette spirale négative, les Fleurantins devront se surpasser et faire preuve d'un jeu collectif solide et efficace. Afin de renforcer son effectif, l'ASF a recruté Alec Lambert, un pilier droit de 22 ans (1m87 pour 127 kg) venant du championnat australien. Formé à Castanet, il a évolué au Stade Toulousain, Colomiers et Tarbes avant de rejoindre l'Australie. Alec Lambert, déjà contacté par l'ASF dans le passé, a accepté de rejoindre l'équipe pour la fin de la saison, montrant ainsi la volonté du club de réaliser l'objectif de maintien. Le nouveau pilier pourrait intégrer le groupe de départ dès le week-end





