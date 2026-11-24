La pâtisserie Fleur de Jasmin à Cachan est au bord de la fermeture. Sa cheffe, Ons Zayenou, lance un appel à l'aide face aux chiffres d'affaires catastrophiques.

La pâtisserie Fleur de Jasmin située à Cachan (Val-de-Marne) est en pleine crise. Ouverte depuis un an, cette boutique fait face à des difficultés financières majeures qui menacent directement sa survie. La cheffe pâtissière, Ons Zayenou, a officiellement lancé un appel à la solidarité auprès de la population locale et des passionnés de gastronomie pour tenter de relancer l'activité commerciale. Cette démarche urgente vise à éviter la fermeture imminente d'un établissement pourtant salué pour la qualité exceptionnelle de ses produits.

Un savoir-faire d'exception ignoré par la clientèle

Ons Zayenou a décroché son CAP pâtisserie en 2019, suivi d'un diplôme supérieur un an plus tard. Son parcours professionnel exemplaire a été officiellement reconnu par la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne. Dans son laboratoire de Cachan, les journées commencent à 4 heures du matin pour préparer des créations sans arômes ni colorants. Elle se spécialise dans des pavlovas réputées et des pâtes à tartiner au goût exquis, notamment une tarte au citron meringuée signature. Malgré cette expertise technique avérée et cette passion visible, la notoriété de l'établissement reste extrêmement limitée dans le quartier immédiat de la ville.

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Le choc des chiffres : 200 euros exigés contre 50 générés

La situation économique de la pâtisserie est dramatique et exige une analyse précise des flux financiers. Pour atteindre l'équilibre économique indispensable à la pérennité de l'entreprise, Ons Zayenou doit générer un chiffre d'affaires minimum de 200 euros par jour. Actuellement, ses recettes quotidiennes atteignent péniblement 50 euros, soit un taux de remplissage inférieur à 25% de l'objectif vital. Cette disparité massive s'explique par le fait que si les commandes en ligne persistent, très peu de clients se déplacent physiquement dans la boutique. La commercialisante ne parvient même pas à se verser un salaire, ce qui accentue sa précarité financière et son anxiété professionnelle au quotidien.

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Des causes structurelles : isolement et hausse des coûts

L'échec de la stratégie commerciale s'explique par un cumul de facteurs structurels lourds pour l'activité. Le local, situé à l'abri d'une coursive et partiellement caché par une végétation dense, est physiquement isolé. Les habitants du quartier éprouvent des difficultés majeures à identifier l'adresse exacte de l'établissement, même lorsqu'ils sont de passage. Cette visibilité quasi nulle s'ajoute à une pression financière constante : les charges, le loyer mensuel fixé à 600 euros et la hausse générale des matières premières ne cessent d'augmenter. En octobre, la trentenaire a tenté de drainer du monde en se renseignant sur le statut de Point Relais La Poste, une idée suggérée par une salariée de La Poste après avoir vu la boutique.

Le plan de sauvetage et l'avenir immédiat de la boutique

Pour redresser la situation, le projet est de transformer le local en point relais pour drainer de nouveaux flux de clients potentiels. Cette opération stratégique impose d'abord de rembourser l'emprunt contracté pour l'ouverture du salon de thé en 2025. Ons Zayenou doit impérativement remettre ses comptes dans le vert avant de pouvoir rebasculer l'usage du local en laboratoire. En attendant ce résultat financier crucial, la pâtisserie Fleur de Jasmin restera disponible aux amateurs de gourmandises lors du marché de Noël de Cachan. La commercialisante compte sur cet événement pour maintenir une activité minimale et éviter la fermeture avant qu'il ne soit trop tard pour sauver son entreprise.