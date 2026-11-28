Le maire de Flers critique vigoureusement l'héritage immobilier laissé par l'ancienne majorité. Bâtiments emblématiques comme le château du Hazé et la salle Petite A nécessitent des investissements urgents pour sécuriser le patrimoine.

La municipalité de Flers fait face à une crise immobilière majeure qui met en lumière les défis de la préservation du patrimoine local. Le maire de Flers, Jean-François Brisset, n'a jamais caché son indignation face à la détresse des biens appartenant à la ville, qu'il attribue directement aux décisions et à l'inaction de l'ancienne majorité. Cette prise de position publique vise à expliquer aux citoyens pourquoi des lieux emblématiques restent fermés au public malgré leurs valeurs historiques et architecturales.

L'état critique du château du Hazé

Le château du Hazé, propriété de la ville depuis les années 70, traverse une période particulièrement difficile. Ancien foyer de jeunes travailleurs puis mise à disposition des associations avant la construction du village associatif, le bâtiment est aujourd'hui considéré comme un exemple de gabarie et d'inefficacité. M. Jean-François Brisset regrette profondément que ce bien, acheté en parfait état, soit désormais proche de la ruine. La structure, bien que conservant une ossature solide, souffre d'une toiture et d'un système de chauffage qui nécessitent des réparations complexes.

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La sécurité du site a été compromise par des intrusions récentes et des dégradations importantes à l'intérieur du château. Des portes ont été arrachées et des miroirs brisés, causant même des blessures aux individus ayant pénétré dans les lieux alors que la zone était censée être sécurisée et inaccessible. Ces actes de vandalisme incompréhensibles obligent la mairie à accélérer le traitement de la situation pour empêcher une détérioration irréversible de l'édifice historique.

Les solutions envisagées par la municipalité incluent un partenariat public-privé ou entièrement privé pour la rénovation. Le site, situé dans une zone classée proche de la chapelle du Souvenir, exige que l'extérieur soit maintenu et mis en valeur, notamment le petit parc environnant. En revanche, l'intérieur pourrait offrir plus de liberté aux futurs utilisateurs, malgré la présence d'un escalier magnifique qui devra être conservé.

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Les défis de la salle des fêtes et de la Petite A

La situation est tout aussi problématique pour la salle des fêtes de Flers, qui reste inutilisée malgré un bon état général sans infiltrations. L'obstacle principal réside dans l'installation d'un ascenseur et la refonte des salles, une opération dont le coût est jugé prohibitif par les élus. Cette impossibilité d'accéder pleinement au bâtiment illustre les contraintes budgétaires et techniques qui paralysent les projets d'ouverture au public pour les Flériens.

La Petite A, acquis récemment de l'amicale laïque, pose également des problèmes structurels graves. Ce bâtiment à architecture art déco, rare dans la ville et historiquement lié à la bourgeoisie flérienne, repose sur un sol meuble en zone humide. Des déformations de la structure métallique empêchent désormais l'accueil du public, créant un paradoxe où la ville possède des lieux emblématiques mais ne peut les mettre à disposition des associations qui en demandent.

Une gestion du patrimoine mise sous tension

Ce constat de parcibilité urbaine soulève des questions sur la gestion des biens communs et l'accessibilité culturelle pour les habitants. Le maire Jean-François Brisset souligne que la ville dispose de peu d'options pour répondre aux besoins des groupes locaux, malgré l'intérêt patrimonial de ces sites. La Petite A, bien que nécessitant simplement des peintures et la remise aux normes des toilettes, reste bloquée par ses fondations instables.

La ville de Flers se trouve donc dans une situation où le patrimoine industriel et associatif, autrefois fier symbole des deux communautés locales, est devenu un fardeau financier et technique. L'absence de solutions rapides pour le château du Hazé et la Petite A confirme la nécessité d'une révision profonde des stratégies de maintenance et d'investissement pour sauvegarder cet héritage historique face aux exigences contemporaines de sécurité et d'accessibilité.