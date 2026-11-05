Flavie L'amour est dans le pré nouvelle relation 3 novembre 2026

Flavie candidate de L'amour est dans le pré annonce sa nouvelle relation depuis bientôt deux mois. Découvrez les détails de cette annonce surprise survenue le 3 novembre 2026.

Flavie, ancienne candidate emblématique de la saison dix-neuf de l'émission L'amour est dans le pré diffusée sur M6, a officialisé son retour au sein d'une relation amoureuse. Cette annonce majeure intervient le 3 novembre 2026, marquant une étape importante dans la vie personnelle de la jeune femme après une longue période de deuil et de reconstruction. Elle confirme ainsi avoir retrouvé l'amour aux côtés d'un nouveau compagnon dont l'identité reste strictement gardée à ce jour.

Détails de l'annonce sur les réseaux sociaux

La révélation a eu lieu directement sur son compte Instagram, la plateforme qu'elle utilise régulièrement pour partager des actualités avec sa communauté de supporters. Flavie a clarifié la durée de cette nouvelle union en précisant que l'histoire avec son nouveau partenaire avait débuté il y a bientôt deux mois. Cette information a été confirmée lors d'une session de questions-réponses organisée spécifiquement pour ses abonnés fidèles. La jeune femme a choisi cette approche directe pour répondre aux nombreuses interrogations de son public sur sa situation sentimentale actuelle.

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Contexte de la rupture avec Valentin

Flavie avait précédemment partagé son parcours avec Valentin, un éleveur de vaches laitières rencontré lors du tournage de la saison 19 en 2024. Leur relation s'était prolongée bien au-delà de la diffusion télévisée, traversant des épreuves personnelles difficiles incluant un diagnostic de cancer. Valentin avait alors apporté un soutien inconditionnel à Flavie durant cette période critique, renforçant leurs liens. Cependant, cette union stable a finalement pris fin en 2025, laissant la candidate seule pour affronter la suite de son histoire personnelle.

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Les réactions et la vie privée préservée

En mai 2025, Flavie avait déjà laissé entendre le début d'une nouvelle relation en publiant une vidéo aux côtés d'un homme mystérieux. Elle avait alors confirmé cette liaison lors d'un entretien exclusif, tout en imposant le secret sur l'identité de son partenaire pour protéger sa vie privée. Cette précédente relation s'était toutefois terminée quelques mois plus tard, marquant une nouvelle page de sa vie. La récente annonce du 3 novembre 2026 semble clore définitivement cette période d'incertitude et marque un nouveau départ apaisé pour la jeune femme.