Flavie Flament : son fils lui apporte son soutien pour la fête des Mères

Flavie Flament, qui a récemment porté plainte contre Patrick Bruel pour des faits qui se seraient déroulés en 1991 lorsqu'elle avait 16 ans, peut compter sur le soutien de son fils Antoine. Dans un message adressé à sa mère ce dimanche 31 mai 2026 à l'occasion de la fête des Mères, Antoine a exprimé sa fierté et son admiration pour le courage de sa mère.

Flavie Flament , qui a récemment porté plainte contre Patrick Bruel pour des faits qui se seraient déroulés en 1991 lorsqu'elle avait 16 ans, peut compter sur le soutien de son fils Antoine.

Dans un message adressé à sa mère ce dimanche 31 mai 2026 à l'occasion de la fête des Mères, Antoine a exprimé sa fierté et son admiration pour le courage de sa mère. Flavie Flament accuse Patrick Bruel de faits qui se seraient déroulés dans son appartement de la rue Jussieu, où elle était invitée.

Elle affirme avoir accepté un thé avant de faire un black-out, et se souvient précisément du moment où elle est revenue à elle, Patrick Bruel en train de lui remettre son pantalon. Flavie Flament a été soutenue par de nombreuses personnalités, notamment Lucie Lucas qui a salué sa force et son courage. Flavie Flament a également reçu une belle déclaration de son fils pour la fête des Mères.

Les proches de Flavie Flament ont évoqué les changements qu'ils avaient remarqués chez elle avant sa plainte contre Patrick Bruel. Flavie Flament a également révélé qu'il y avait d'autres personnalités qui avaient abusé d'elle depuis ses 13 ans. Flavie Flament s'est confiée sur sa relation avec son nouveau compagnon, qu'elle décrit comme un homme qui l'aime pour ce qu'elle est





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