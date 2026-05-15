L’animatrice Flavie Flament accuse Patrick Bruel de l’avoir violée et dépose plainte, relançant le débat sur les agressions sexuelles dans le milieu culturel français.

Depuis la mi-mars 2026, une vague d’accusations d’agressions sexuelles et de viols frappe Patrick Bruel , détenues par une trentaine de femmes. Ce vendrednikovembre 15 mai 2026, l’animatrice et journaliste Flavie Flament a révélé via son compte Instagram qu’elle portait plainte pour viol contre le chanteur français, décrivant un épisode où elle aurait été droguée lors d’une soirée à son domicile, suivit d'un black-out pendant lequel l'acte aurait été perpétré.

Dans sa publication, Flavie Flament revient sur son sentiment d’injustice découlant de cette expérience traumatisante, affirmant : «10 ans après la Consolation, j’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé et avec un homme qui a pillé mon adolescence. » Elle appelle à ce que la vérité éclate et que justice soit rendue, malgré les dénégations répétées de Patrick Bruel, qui nie formellement toutes les accusations, y compris celles de Flavie Flament.

Ses avocats ont réagi en dénonçant ces allégations, affirmant qu’il n’a jamais drogué ni contraint personne. En parallèle, maladie rurale s'est accentuée en autres manifestations de soutien, notamment celui de Daniela Elstner, directrice d'Unifrance, qui a témoigné d’une tentative de viol de la part de Bruel en 2026. Plusieurs personnalités, comme Andréa Bescond Alexandra Lamy, ont exprimé leur colère et leur solidarité sur les réseaux sociaux avec les plaintes d'autres femmes.

Le chanteur belge est également l’objet d’une enquête supplémentaire suite à une plainte pour agression sexuelle déposée en Belgique, encore une fois niant toutes les inculpations. La situation est sortir dans un contexte de prise de conscience collective, illustré par des pétitions comme «La tournée de la noire», réclamant l’annulation des concerts de Bruel, alors que des voix de plus en plus nombreuses insistent sur l’importance du courage des victimes et la nécessité de mener ces affaires jusqu’à leur terme légal





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