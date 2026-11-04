Flavie confirme être en couple après sa rupture avec Valentin

L'ex-candidate de L'amour est dans le pré, Flavie, a officiellement confirmé qu'elle était à nouveau en couple. Elle se dit heureuse loin des caméras de M6.

Flavie, l'ancienne prétendante emblématique de la saison dix-neuf de L'amour est dans le pré, a mis fin aux spéculations concernant sa vie sentimentale. La jeune femme a confirmé ce mardi trois novembre qu'elle était désormais en couple avec un nouvel homme.

Cette annonce intervient quelques mois seulement après la fin de sa relation avec Valentin, qui s'était achevée en février deux mille vingt-cinq. Depuis leur séparation, les abonnés avaient exprimé leurs doutes en voyant Flavie poser aux côtés d'un mystérieux inconnu blond et barbu.

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Confession officielle de Flavie

Le mardi trois novembre, Flavie a répondu directement aux questions de ses followers sur sa situation amoureuse actuelle. Elle n'a pas tourné autour du pot et a affirmé que tout se déroulait pour le mieux dans sa nouvelle relation.

Dans une autre slide répondant à la question de savoir si elle était heureuse, la candidate a laissé éclater sa joie. Elle a ainsi validé publiquement son statut de femme en couple, bien loin des projecteurs de l'émission diffusée sur M6.

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Contexte de la rupture avec Valentin

L'aventure entre Flavie et Valentin avait marqué la saison dix-neuf de L'amour est dans le pré. Le public s'était attaché à cette histoire délicate à gérer pour la jeune femme, qui avait dû naviguer entre ses sentiments et les exigences de la production.

Même Valentin avait fait preuve de petits soins pour préserver sa belle pendant leur idylle. Cependant, leur relation n'a pas résisté au temps et s'est terminée brutalement en février deux mille vingt-cinq, marquant la fin d'une époque pour les téléspectateurs.

Réactions et conséquences médiatiques

Les révélations de Valentin concernant les raisons de leur rupture ont provoqué des réactions vives. Flavie a répliqué publiquement à ces annonces, et ses réponses ont porté ses fruits auprès de son audience fidèle.

La publication d'une photo mystérieuse lors de la semaine précédente avait déjà alimenté les rumeurs. Les fans avaient tenté d'en savoir plus dès qu'ils en avaient eu l'occasion, posant inévitablement la question de son cœur.

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Alors que Mickaël et Nadia se sont mariés dans le cadre de l'émission, Flavie a choisi une voie différente en retrouvant l'amour hors du pré. Une présentation officielle de son compagnon pourrait avoir lieu plus tard dans l'année, selon les informations disponibles.