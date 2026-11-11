Fiscalité française exige 244 789 euros de la société de Teddy Riner

Le fisc réclame plus de 244 000 euros à Riner Estate, société de Teddy Riner, et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. L'affaire se poursuit dans le cadre d'une série de contentieux fiscaux liés au champion olympique.

Le 2 septembre, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à la société Riner Estate, gérée par l'athlète Teddy Riner. Selon un jugement publié le 11 septembre au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la cessation des paiements est fixée au 3 mars 2025 et le total réclamé par l'administration fiscale s'élève à 244 789 euros.

Un créneau fiscal lourdement attesté

L'administration fiscale a d'abord réclamé en juillet la liquidation de Riner Estate, filiale immobilière enregistrée à Levallois‑Perret. La DGFIP, entité directe du Trésor, n'a fourni que des indications très limitées, laissant les détails de la procédure à la presse. La somme de 244 789 euros comprend impôts, droits et intérêts de retard, comme l'énonce L'Équipe dans son compte rendu du mercredi.

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Un historique de redressements persistants

Tous ces mois, le nom de l'ancien champion olympique est relégué aux pages des tribunaux. Au 15 octobre, la cour administrative d'appel de Versailles avait déjà confirmé un redressement de 195 693 euros lié à une société de location de voitures de luxe, où Riner aurait utilisé personnellement une Ferrari et une Rolls‑Royce. En janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise a confirmé un avis de recouvrement de 195 693 euros à la holding TR Leader Group, société mère de Riner jusqu'à fin octobre 2026.

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Conséquences immédiates et perspectives à court terme

Avec la liquidation de Riner Estate, la société est désormais interdite de poursuivre ses opérations commerciales. Les créanciers obtiennent un droit privilégié de recouvrement, et les actifs immobiliers seront vendus pour rembourser les dettes fiscales. Riner, quant à lui, reste libre de ses activités sportives et politiques, mais ses finances sont désormais sous surveillance accrue. La prochaine réunion du conseil de la DGFIP, programmée pour le 10 octobre, portera sur les modalités de paiement et l'éventuelle mise à disposition d'un fonds de réserve pour la société. La situation illustre la complexité des interactions entre figures publiques, leurs entreprises et l'administration fiscale française.