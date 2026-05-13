First Moments of Cannes 2026 Trap Presenter, No Error in the Ceremony

Un lapsus en direct en appellant la Palme d'or par erreur, la présentatrice de France 2 a aiheuttaa une confusion avant la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 2026. Après une correction rapide, la soirée a continué normal.

Festival de Cannes 2026 : Anne-Elisabeth Lemoine débarque sur France 2 et là, c’est le drame en directAux commandes de l'émission sur la soirée d'ouverture du Festival de Cannes, Anne-Élisabeth Lemoine a vu sa langue fourcher.

Le 12 mai 2026, Anne-Elisabeth Lemoine anime une soirée spéciale pour l'ouverture du Festival de Cannes sur France 2. Un lapsus en direct crée un moment de gêne lorsqu'elle confond Palme d'or et Palme d'honneur pour Peter Jackson. La cérémonie se poursuit avec un hommage émouvant à Peter Jackson, remis par Elijah Wood, captivant l'attention du public. Le Festival de Cannes a à peine ouvert ses portes que les premiers moments inattendus de cette édition 2026 font déjà réagir.

Ce mardi 12 mai 2026, France 2 proposait une grande soirée spéciale consacrée au lancement du célèbre rendez-vous du cinéma. Aux commandes de cette émission événementielle,Alors que la présentatrice évoquait les personnalités mises à l’honneur pendant cette cérémonie d'ouverture, elle a commis une confusion qui n'a échappé à personne. En parlant du réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, célèbre notamment pour ses adaptations du« Palme d'or ! Palme d'honneur ce soir'.

Une formulation prononcée un peu trop vite qui a immédiatement provoqué un moment de gêne à l'antenne. Car évidemment, il ne s'agissait pas d'une Palme d'or, récompense suprême remise à un film en compétition, mais bien d'une Palme d'honneur destinée à saluer l'ensemble de la carrière du cinéaste. Une petite erreur sans gravité, mais qui a rapidement fait réagir les téléspectateurs





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