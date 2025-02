Fiorentina Rejeter la Proposition pour Paul Pogba

Malgré son accord pour un retour en Italie, Paul Pogba n'aura finalement pas rejoint la Fiorentina. Le club florentin a préféré ne pas poursuivre l'option, estimant que son milieu de terrain était déjà bien garni. D'autres clubs, comme l'OM, avaient également exprimé leur intérêt pour le champion du monde 2018, mais des obstacles persistaient.

Quelques semaines après la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, l'avenir de la carrière de Paul Pogba aurait pu se poursuivre en Italie. Selon le Corriere Dello Sport, le milieu de terrain français (31 ans), absent des terrains depuis septembre 2023 en raison de sa suspension pour dopage, a été proposé à la Fiorentina il y a quelques jours. Un contrat d'un an et demi était envisagé.

Le champion du monde 2018 aurait même donné son accord pour un retour en Italie, attiré par l'idée de retrouver la Serie A. Le club florentin a examiné attentivement le dossier de Pogba et plusieurs réunions ont eu lieu entre les dirigeants de La Viola. Finalement, ils ont décidé de ne pas poursuivre l'option, estimant que leur milieu de terrain était déjà bien fourni (Nicolo Fagioli, Yacine Adli, Cher Ndour, Rolando Mandragora, Amir Richardson, Nicolo Zaniolo...). Les doutes quant à la condition physique de Pogba ont également refroidi l'état-major italien, même si l'ancien joueur de Manchester United aurait été prêt à faire des concessions sur son salaire. Après la fin de sa suspension pour dopage, Pogba, qui peut théoriquement s'entraîner avec un club depuis janvier, a le droit de reprendre la compétition en mars. Comme détaillé par RMC Sport il y a quelques jours, il a été contacté par l'OM cet hiver. Robert De Zerbi aurait validé son profil, mais le dossier n'a finalement pas abouti, notamment en raison d'un souci d'équilibre de vestiaire. Mais pour l'intersaison et le mercato estival, si Paul Pogba n'a pas trouvé de club, l'OM devrait de nouveau avoir sa chance





