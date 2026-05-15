Finlande : suspension du trafic aérien à l'aéroport d'Helsinki suite à une menace de drone, nouveau missile russe et excuses de Kiev

Les services nationaux d'urgence ont averti de la menace d'un drone et invité la population à se mettre à l'abri. L'aéroport d'Helsinki a annoncé la suspension du trafic aérien pendant trois heures suite à une menace de drone. Kiev a présenté ses excuses à Helsinki, expliquant que ces appareils avaient probablement dévié de leur trajectoire en raison d'une intervention russe.

Les services nationaux d'urgence ont également averti de la menace d'un drone et invité la population à se mettre à l'abri. L'aéroport d' Helsinki a annoncé le 15 mai qu'il a suspendu pendant trois heures son trafic aérien suite à une menace de drone.

Baptisé 'Satan II', ce nouveau missile balistique intercontinental a une portée de 35 000 km selon le Kremlin. Kiev a présenté ses excuses à Helsinki, expliquant que ces appareils avaient probablement dévié de leur trajectoire en raison d'une intervention russe





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