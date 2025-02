Finistère : la FDSEA remporte le collège 1, la Confédération paysanne progresse

Les élections à la chambre d'agriculture du Finistère se sont déroulées avec un taux de participation en légère hausse. La FDSEA a remporté le collège 1, mais a enregistré un léger recul par rapport à 2019. La Confédération paysanne, quant à elle, a progressé et atteint un score plus conforme à son poids dans le département.

Avec 18 élus, le collège 1, des chefs d'exploitation, est celui qui est scruté avec le plus d'attention, lors des élections à la chambre d'agriculture . « À 51,2 %, le taux de participation est en légère hausse », se félicite Jean-Alain Divanach, le président de la FDSEA et tête de liste Finistère d'avenir. Si la progression n'est que de 1 %, tous les syndicats en avaient fait l'un des enjeux du scrutin.

« Mais on ne peut pas se contenter d'un agriculteur sur deux qui vote… Il faut qu'on puisse mieux expliquer le rôle de la chambre d'agriculture au plus grand nombre ». Au collège 1, seule la Conf' progresse Sur les 3 491 suffrages exprimés, la liste Finistère d'avenir remporte 45,29 % des voix, soit 4 points de moins que lors du précédent scrutin, en 2019. Avec 33,66 % des suffrages, la Coordination rurale perd un peu moins d'un point, tandis que la Confédération paysanne recueille 21,05 % des voix, en progression d'un peu moins de 5 points. « Il y avait sans doute un enjeu national dans le scrutin finistérien », analyse Jean-Alain Divanach pour expliquer le léger décrochage de la FDSEA et des JA. « Mais ici, Véronique Le Floch a perdu ». Une situation que Sébastien Abgrall, tête de liste de la CR dans le Finistère, vit d'autant plus mal que les premiers résultats, issus des votes papier, donnaient sa liste en tête, avant que le vote électronique ne vienne rebattre les cartes. « Si les agriculteurs sont contents de la situation actuelle, c'est bien », lâche-t-il, contrarié de voir que mobilisation et médiatisation n'ont pas suffi à faire pencher la balance. « Et lors du prochain mandat, nous n'aurons encore que trois sièges ». Du côté de la Confédération paysanne, on préfère voir le verre à moitié plein. « Nous sommes les seuls à avoir progressé », note Julien Tallec, co-porte-parole du syndicat et tête de liste, satisfait de voir que le score, au-delà de 20 %, « est plus conforme qu'en 2019 au poids que nous représentons ». S'il dénonce « une campagne pas toujours très saine, avec des attaques personnelles », il se félicite d'avoir pu aller à la rencontre des paysans et paysannes sur le terrain. « On va continuer à travailler... et à progresser ! L'agriculture de notre département a besoin de pluralisme syndical et de davantage de démocratie dans les instances agricoles. Au collège 4, la FDSEA l'emporte Si Thierry Merret a créé la surprise au collège 4, des anciens exploitants, en lançant sa propre liste, il n'a pas été suivi dans les urnes, puisqu'il ne recueille que 14,92 % des voix. Il est devancé par les trois autres listes, la FDSEA recueillant 43,91 % des voix, la Coordination rurale 21,79 % et la Confédération paysanne 19,38 %. Un ordre inversé par rapport à 2019 où, avec trois listes en présence, la Confédération paysanne était arrivée en seconde position, avec près de 21 % des suffrages, devant la Coordination rurale, 19,06 %. Si la FDSEA remporte le seul siège du collège 4, c'est François Tigréat, premier suppléant de la liste, qui siégera à la chambre d'agriculture, Jo Mingam, le titulaire, et président de la section des anciens exploitants de la FDSEA, étant décédé en début de semaine dernière. La CFDT en tête chez les salariés Au collège 3a, des salariés de la production agricole, où le taux de participation n'est que de 8,17 %, la CFDT arrive largement en tête, avec 42,35 % de voix, mais recule de 10 points par rapport au scrutin précédent. En seconde position, la CGT, à 17,99 %, recule de trois points. Ces deux listes sont suivies de l'Unsa, 15,91 % des suffrages, de la CFTC, 15,30 %, et de la CFE-CGC, 8,45 %. Au collège 3b, des salariés des organisations agricoles, où la participation atteint 14,45 %, la CFDT est largement majoritaire, avec 54,42 % et gagne près de 2 points en 6 ans. Elle est suivie de la CFE-CGC, 14,37 %, la CFTC, 11,61 %, Solidaires, 9,84 % et la CGT, 9,77 %. Un nouveau président Jean-Hervé Caugant ne se représentant pas, la chambre d'agriculture du Finistère aura bientôt un nouveau président. Comme partout ailleurs sur le territoire français, l'élection se tiendra le 14 février, avant l'élection du président de la chambre régionale dans la foulée





