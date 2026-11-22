Gauthier Simon d'Écologie responsable propose un fonds national et des taxes nouvelles pour financer l'adaptation des 317 communes littorales face à l'érosion.

Gauthier Simon, directeur des études du think tank Écologie responsable et enseignant à Sciences Po Bordeaux, présente une stratégie de financement national pour l'adaptation des littoraux français. Cette initiative vise à soutenir les 317 communes concernées par l'érosion côtière et la submersion marine, un enjeu majeur face à l'accélération du changement climatique sur les façades atlantiques.

Un effort de solidarité nationale requis

L'érosion côtière atteint des niveaux parmi les plus élevés d'Europe sur la façade atlantique, nécessitant une réponse coordonnée au-delà des capacités locales. Dans la Charente-Maritime, l'île d'Oléron subit par exemple des reculs ponctuels de 15 mètres, illustrant la gravité du phénomène. Gauthier Simon explique que le recul du trait de côte ne doit pas être considéré comme une problématique exclusive des communes littorales. Il insiste sur la nécessité d'un effort de solidarité nationale, car de nombreux Français fréquentent ces zones, comme les plages de Lacanau ou le GR 34 en Bretagne.

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Propositions concrètes de financement fiscal

Le groupe de réflexion Écologie responsable formule plusieurs pistes budgétaires pour financer la relocalisation des activités et la recomposition spatiale des territoires. La proposition centrale consiste à modifier le code général des impôts pour déplafonner la taxe Gemapi. Cette mesure permettrait aux collectivités de dépasser le plafond actuel de 40 euros par habitant pour atteindre 80 euros, offrant ainsi des ressources supplémentaires cruciales pour les infrastructures de défense.

Refonte du fonds Barnier et nouveaux impôts

Depuis la loi Climat et résilience de 2021, les dommages liés à l'érosion ne peuvent plus être indemnisés par le fonds Barnier, qui distingue l'érosion prévisible de la submersion imprévisible. Gauthier Simon conteste cette distinction et propose l'actualisation du fonds par la création d'un fonds national d'adaptation climatique. D'autres sources de financement sont suggérées, notamment une taxe additionnelle de 0,01 % sur les droits de mutation à titre onéreux et le fléchage d'une partie de l'épargne des livrets A vers cet objectif de protection.

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Taxes sur l'éolien offshore et le tourisme

Le think tank propose également de taxer l'éolien en mer en zone économique exclusive, spécifiquement au-delà de 12 milles marins. Une partie des nouvelles recettes fiscales générées par cette mesure serait directement fléchée vers le fonds national d'adaptation climatique. Cette proposition rejoint les arguments de la députée du bassin d'Arcachon Sophie Panonacle, présidente du Comité national du trait de côte, qui milite pour une prise en compte officielle de l'érosion comme un aléa inéluctable.

Contexte politique et projets locaux

Le projet de loi de finances 2026 n'intègre actuellement aucun amendement pour créer un fonds pérenne dédié spécifiquement à l'érosion côtière. Malgré ce constat, des communes comme Bidart au Pays basque ou Soulac et Lacanau en Gironde mettent déjà en œuvre des stratégies d'adaptation sur le terrain. Ces actions incluent le renforcement des ouvrages de défense existants et la gestion intégrée des migrations dunaires, dans une approche de résistance face aux aléas naturels croissants.