Finales NBA : la fraîcheur des Knicks face à l'intensité des Spurs, l'analyse de Magic Johnson

Magic Johnson soulève la question de l'avantage physique et du rythme entre les Knicks, au repos depuis huit jours, et les Spurs, qui sortent d'une série épuisante. Les deux équipes présentent des forces offensives et défensives redoutables, promettant des finales NBA très disputées.

À quelques jours du duel entre les Knicks de Jalen Brunson et les Spurs de Victor Wembanyama , Magic Johnson s'est lancé dans une réflexion autour de la fraîcheur physique et de l'importance de la dynamique d'une équipe en NBA .

L'ancien MVP s'interroge sur l'état des deux équipes avant l'ouverture de la série : Quelle équipe sera la plus affectée ? Les Knicks, grâce à leurs huit jours de repos ? Ou les Spurs, qui n'auront que trois jours après une série éprouvante en sept matchs ? Cette question résume le premier bras de fer de cette finale : fraîcheur côté new-yorkais, intensité côté San Antonio.

New York a dominé la finale de conférence Est sur le score de 4-0. Cette coupure peut permettre de recharger les batteries et de soigner les pépins physiques, mais huit jours sans jouer peuvent aussi casser le rythme d'un groupe lancé à pleine vitesse. À l'inverse, la formation de Mitch Johnson a déjà joué 18 rencontres dans ces playoffs.

Les coéquipiers de Victor Wembanyama restent sur une série en sept matchs contre, conclue par une victoire 111-103, qui leur a demandé beaucoup d'énergie. San Antonio a donc gardé le rythme de la compétition, sans avoir vraiment eu le temps de souffler. Cette série s'annonce comme l'une des plus regardées, parce que les deux franchises ont atteint leur meilleur niveau au bon moment. Ce constat dépasse le calendrier : les deux finalistes avancent avec des arguments sportifs solides.

New York reste sur 11 victoires consécutives. Cette série dit surtout quelque chose de la puissance offensive des joueurs de Gotham : les Knicks possèdent la meilleure attaque de ces playoffs avec 119,9 points inscrits par match. Les lieutenants ont répondu présent autour du meneur All-Star, les écarts se sont souvent creusés, et leur parcours montre une équipe capable de gagner de plusieurs manières.

Victor Wembanyama, élu MVP de la finale de conférence Ouest avec 27,3 points, 10,9 rebonds et 2,7 contres de moyenne, a permis aux Spurs de construire une identité claire. La franchise texane protège très bien son cercle. Elle domine d'ailleurs le classement des playoffs dans ce secteur, avec 7,3 contres par match, et s'appuie sur une jeunesse capable de répondre à l'exigence des playoffs malgré son inexpérience.

Reste désormais à savoir si les jeunes Spurs pourront supporter la pression du Madison Square Garden face à une équipe de New York revenue au premier plan. Magic Johnson a ouvert le débat. Les finales NBA devront maintenant trancher.

Par ailleurs, Josh Hart s'est amusé d'un possible matchup face à Victor Wembanyama en déclarant : Ça veut dire que je suis un bon joueur





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