Finales de Grand Chelem improbables : Raducanu, Krejcikova, Cilic et les autres

Retour sur les parcours surprises de joueurs et joueuses qui ont défié les pronostics pour atteindre et remporter une finale de Grand Chelem, d'Emma Raducanu à Marin Cilic.

Les finales de Grand Chelem réservent parfois des surprises que même les plus grands spécialistes n'auraient pu anticiper. Alors que Roland-Garros 2026 s'achève avec deux finales inattendues, il est fascinant de se pencher sur ces parcours improbables qui ont marqué l'histoire du tennis.

Parmi eux, celui d'Emma Raducanu à l'US Open 2021 reste emblématique. Issue des qualifications et classée 150e mondiale, la Britannique a déjoué tous les pronostics en remportant le titre sans perdre un seul set, ne concédant en moyenne que 4,8 jeux par match. Son chemin a été facilité par l'absence de têtes de série jusqu'en quarts, mais elle a ensuite dominé Belinda Bencic (n°11) et Maria Sakkari (n°17) avant de battre Leylah Fernandez en finale.

Ce exploit est unique dans l'ère Open chez les femmes, et reste inégalé chez les hommes. Plus récemment, le parcours de Maja Chwalinska à Roland-Garros 2026 a rappelé celui de Raducanu. La Polonaise, 114e mondiale et issue des qualifications, a atteint la finale grâce au soutien financier des sponsors de son amie Iga Swiatek. Elle n'est que la deuxième joueuse de l'ère Open à se qualifier en finale d'un Grand Chelem en sortant des qualifications.

De son côté, Barbora Krejcikova, qui n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Majeur avant 2021, a remporté Roland-Garros cette année-là en battant notamment Elina Svitolina et Coco Gauff, avant de triompher face à Anastasia Pavlyuchenkova. Cette victoire en simple, couplée à son titre en double, a marqué un tournant dans sa carrière. Chez les hommes, l'US Open 2014 a offert une finale inattendue entre Kei Nishikori et Marin Cilic.

Alors que Novak Djokovic et Roger Federer semblaient promis à une revanche de Wimbledon, le Japonais a éliminé Djokovic en demi-finale, tandis que le Croate a dominé Federer. Nishikori, alors 11e mondial, n'a plus jamais atteint une finale de Grand Chelem, tandis que Cilic a décroché son unique titre en Majeur.

À Wimbledon 1996, la même surprise s'est produite : les têtes d'affiche comme Sampras, Becker, Agassi ou Ivanisevic ont tous chuté prématurément, laissant Richard Krajicek, tête de série n°17, remporter le titre après avoir battu Sampras en quarts. Ces exemples montrent que dans le tennis, rien n'est écrit d'avance, et que les outsiders peuvent toujours créer la sensation





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