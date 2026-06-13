Finales d'Occitanie de handball : une grande fête sportive et citoyenne à Toulouse

Résumé des finales des championnats d'Occitanie de handball organisées à Toulouse. Deux jours de compétitions intensives pour cinquante équipes, plus de six cents joueurs et une centaine de bénévoles, entre exploits sportifs, ambiance de Starligue et réflexions sur le fair-play.

Les finales des championnats d' Occitanie de handball ont réuni ce week-end à Toulouse une centaine de jeunes joueurs et joueuses, leurs familles et les bénévoles des clubs dans une ambiance festive mais aussi très disputée.

Au Palais des sports André-Brouat et au petit Palais des sports, cinquante équipes se sont affrontées lors de vingt-cinq finales, clôturant ainsi une saison intense. Si les U15 de l'Unionont dû se contenter du trophée des finalistes après une magnifique confrontation contre Montpellier, les U17 du Fenix Toulouse ont, quant à eux, été sacrés champions au classement et ont reçu leur bouclier.

L'événement, organisé par la Ligue d'Occitanie en partenariat avec le Fenix Toulouse et le Toulouse Féminin Handball, a mobilisé plus de six cents joueurs et environ cent trente bénévoles. L'ambiance, aussi bien thermique que dans les travées, était électrique, avec des matchs engagés et intenses, des sourires des vainqueurs et des yeux humides des vaincus, incarnant toutes les émotions du sport.

Les jeunes ont pu vivre une expérience unique, évoluant dans l'enceinte du club professionnel du Fenix Toulouse, avec une entrée sur le terrain sur le modèle des pros : éclairages multiples, diffusion du titre "Jump" de Van Halen, messages vidéo sur écrans géants, annonce des noms par le speaker et acclamations des supporters. Pour Jean-Pierre Mounier, président de la Ligue Occitanie, ce rendez-vous régional est avant tout une célébration du handball où le respect et le fair-play doivent primer.

En parallèle des matchs, un séminaire avec les dirigeants des clubs et des comités départementaux, en partenariat avec la fondation make.org, s'est tenu pour lutter contre les incivilités et élaborer un plan d'action commun. Cette initiative illustre l'engagement de la Ligue à préserver l'esprit festif du handball, au-delà de ce week-end de finales.

Plusieurs résultats sont venus rythmer ces deux jours : chez les moins de 18 ans féminines, Jacou Clapiers Le Crès a battu Pamiers/Villefranche-de-Lauragais 30-26 après prolongations ; en moins de 16 ans féminines pré-régionales, l'ASC Béziers a dominé Saint-Jean 21-17 ; et en moins de 15 ans masculins D3, le SC La Vaunage s'est incliné 22-26 face à l'ASC Béziers





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