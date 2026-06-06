Finale Pro D2 : battu par Vannes, Provence Rugby aura une ultime chance de monter en Top 14 face à Perpignan

La finale de Pro D2 a été un match épique entre Aix et Vannes. Les Aixois ont tout tenté pour décrocher le titre de champion de France mais ont finalement été battus de justesse.

La finale de Pro D2 entre Aix et Vannes a été un match épique. Les Aix ois ont tout tenté pour décrocher le titre de champion de France mais ont finalement été battus de justesse (14-18).

Cependant, ils ont une ultime chance de monter en Top 14 dimanche prochain face à Perpignan. Le rêve s'est envolé pour Provence Rugby mais ils n'ont pas à rougir de leur prestation. Les hommes de Philippe Saint-André ont fait preuve d'une grande détermination mais ont finalement échoué. Aix ne soulèvera pas le bouclier mais une dernière possibilité de monter en Top 14 se présentera à eux dimanche prochain





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