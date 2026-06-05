Yann Roubert, président de la LNR, évoque l'avenir des finales de Pro D2. L'accord sur l'organisation des finales de Pro D2 dans la Ville rose prendra fin en 2027.

Finale Pro D2 à Toulouse : On est bien à Ernest-Wallon , mais... Yann Roubert , président de la LNR , évoque l'avenir des finales de Pro D2.

Alors que l'accord sur l'organisation des finales de Pro D2 dans la Ville rose prendra fin en 2027, Yann Roubert, président de la LNR, a confié à La Dépêche du Midi que beaucoup de bonnes solutions étaient sur la table. Toulouse, de son côté, continue de cocher toutes les cases. Comme en 2024, le RC Vannes va jouer sa place en Top 14 sur la pelouse du stade Ernest-Wallon.

Cette fois-ci, les Bretons seront opposés à Provence Rugby, samedi 6 juin (18 h), pour déterminer quelle sera la première formation à décrocher son billet pour l'élite du rugby français. Une affiche qui, comme depuis 2024 justement, sera organisée dans la Ville rose. Mais jusqu'à quand ? Équipes sud-africaines en Champions Cup : Je ne vois pas comment elles ne pourraient pas être là la saison prochaine, par contre...

Le président de la LNR Yann Roubert clarifie la situation. À l'époque, le comité directeur de la LNR avait attribué les finales de Pro D2 à la ville de Toulouse, et plus particulièrement à Ernest-Wallon, jusqu'en 2027. Quant à la possibilité que ces affiches continuent d'être organisées dans l'antre du Stade Toulousain, Yann Roubert, le président de la LNR, ne ferme aucune porte. ENTRETIEN.

Je réfute l'idée d'une cabale contre le Stade Toulousain Les vérités de Yann Roubert, le président de la LNR, sur le salary cap. Est-ce que cela satisfait tout le monde ? Il faut demander aux finalistes suivant d'où ils viennent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un succès puisqu'on va à nouveau être à guichets fermés, a répondu l'ancien président du LOU entre 2012 et 2025.

Ce dernier a indiqué que le sujet sera abordé dans le courant de la saison prochaine, en partie avec les clubs de Pro D2. ENTRETIEN. Yann Roubert : Ne pas croire que le rugby vit dans l'opulence annonce le président de la LNR avant les demi-finales à Lyon.

Conscient que les places pour la finale se sont vendues en quinze jours, Yann Roubert, qui se dit satisfait que Toulouse coche toutes ces cases et soit un si beau succès, confie toutefois que cela peut éventuellement donner des ambitions pour faire encore plus grand, même si on est très bien à Toulouse et Ernest-Wallon. Pro D2 : Onze mois de travail anéantis en 80 minutes, après son élimination en demi-finale, Colomiers a encore quelques chantiers en cours.

La question, c'est de se dire : est-ce qu'on peut envisager un stade plus gros ? À Toulouse ou ailleurs, a-t-il tenté de résumer, tout en ajoutant que beaucoup de bonnes solutions existaient. Réponse la saison prochaine, donc. Champions Cup : Passer de 24 à 18 clubs...

Nouveau président de la LNR, Yann Roubert propose de réformer la compétition pour les prochaines saisons ENTRETIEN. Finale de Pro D2 : Montauban a un formidable état d'esprit et mérite d'être là, salue Yann Roubert, le président de la LNR. Ils ont raconté de la merde, nque sa mère ! Un joueur de Nice craque en plein direct et insulte ses adversaires après avoir décroché la montée en Pro D2





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