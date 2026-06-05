Finale NBA : un parcours en playoffs qui rapporte gros pour les New York Knicks

La qualification des New York Knicks pour la finale NBA génère des retombées financières majeures pour Madison Square Garden Sports. Avec au moins 145 millions de dollars de revenus attendus, la franchise new-yorkaise stimule ses recettes de billetterie, ses ventes de produits dérivés et ses partenariats, tout en préparant le terrain pour une valorisation future accrue, malgré les débats parmi les experts.

Les New York Knicks , qualifiés pour leur première finale NBA depuis 1999, ne tirent pas seulement profit de leur succès sportif. Selon plusieurs estimations financières, leur parcours en playoffs devrait rapporter une somme considérable à leur propriétaire, Madison Square Garden Sports .

Cette qualification pour la finale représente un stade de la compétition que l'équipe de la ville de Gotham retrouvait pour la première fois depuis plus de deux décennies. Mais au-delà de l'aspect purement sportif, ce retour au premier plan se traduit également par une opportunité financière unique pour la franchise, titrée en 1970 et 1973.

D'après les projections de David Joyce, analyste chez Seaport Research Partners, le parcours des New-Yorkais devrait générer au minimum 145 millions de dollars de revenus pour Madison Square Garden Sports, la société propriétaire de la franchise de Big Apple. Ce montant, déjà considérable, aurait pu être encore plus élevé. En éliminant successivement les 76ers de Philadelphie puis les Cavaliers de Cleveland lors des premiers tours, les Knicks se sont privés de rencontres supplémentaires à domicile.

Ces matchs supplémentaires auraient représenté environ 29 millions de dollars de recettes additionnelles, selon les mêmes estimations. L'analyste estime qu'une rencontre de finale NBA disputée à New York pourrait générer environ 20,3 millions de dollars de gains. Si les revenus proviennent également des ventes de produits dérivés, des concessions alimentaires et des partenariats commerciaux, la billetterie reste de loin la principale source de recettes. Les Knicks ne conservent toutefois pas l'intégralité de ces recettes.

Ils gardent 75% des revenus liés à la billetterie, tandis que les 25% restants sont reversés à la ligue pour couvrir les coûts d'organisation des playoffs. À titre de comparaison, un match de saison régulière des Knicks génère généralement plusieurs millions de dollars de revenus.

Selon les projections de Joyce, la franchise devrait engranger environ 209 millions de dollars de recettes de billetterie sur l'ensemble de la saison 2025-2026, soit près de 5 millions de dollars par rencontre à domicile uniquement grâce aux tickets vendus. L'impact financier de cette campagne ne devrait pas se limitée aux playoffs actuels. David Joyce estime que cette qualification en finale aura des conséquences positives sur les revenus futurs de l'organisation.

Chaque fois que les Knicks se qualifient pour les playoffs, ils augmentent le prix des abonnements pour la saison suivante. Ce parcours devrait également soutenir les ventes de produits dérivés, les contrats de sponsoring et les locations de loges VIP dans les années à venir. D'autres analyses arrivent à des conclusions similaires.

Une note publiée début mai par JPMorgan projetait déjà environ 120 millions de dollars de revenus liés aux matchs de playoffs à domicile, sous réserve que les coéquipiers de Jalen Brunson atteignent la finale. Cette dynamique intervient alors que Madison Square Garden Sports étudie une éventuelle séparation de ses deux principales équipes professionnelles, les Knicks en NBA et les Rangers en NHL.

Pour Jonathan Boyar, président du fonds d'investissement Boyar Value Group, cette période pourrait même ouvrir la voie à une opération capitalistique autour de la franchise. Ce parcours en playoffs a montré ce que vaut réellement l'équipe. Les gens ne dépensent pas 5 000, 10 000 ou 50 000 dollars pour des places dans d'autres villes. Tous les spécialistes ne partagent cependant pas cette analyse.

Sal Galatioto, président de Galatioto Sports Partners, considère que l'impact d'un parcours en playoffs sur la valorisation globale de la franchise reste limité. Un constat également partagé par l'ancien président de la franchise Dave Checketts. Selon lui, la rareté d'une équipe NBA située au cœur de Manhattan garantit déjà une valeur exceptionnelle à l'organisation, indépendamment de ses résultats sportifs.

Si les Knicks resteront quoiqu'il arrive l'une des franchises les plus cotées de la ligue, un nouveau sacre permettrait en revanche de redorer le blason d'une équipe qui court après un troisième titre depuis plus de 50 ans





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