Finale Ligue des champions : tensions et interpellations à Paris avant le coup d'envoi

Alors que des milliers de supporters envahissent les rues de Paris pour la finale PSG-Arsenal, des incidents ont éclaté aux abords du Parc des Princes. 22 000 policiers sont mobilisés. Retour sur les premiers heurts et les mesures de sécurité.

Des centaines de milliers de supporters sont attendus dans les rues de Paris pour suivre la finale de la Ligue des champions qui oppose le Paris -Saint-Germain à Arsenal, ce samedi soir à Budapest.

Alors que le coup d'envoi a été donné à distance, la capitale française vit au rythme de cet événement sportif majeur. Les autorités ont déployé un dispositif de sécurité exceptionnel pour encadrer les foules et prévenir les débordements. Près de 22 000 policiers et gendarmes sont mobilisés à travers la France, dont 8 000 spécifiquement à Paris et dans sa proche banlieue.

La préfecture de police s'attend à voir des centaines de milliers de personnes dans les rues, notamment aux abords des écrans géants installés dans plusieurs lieux emblématiques comme le Parc des Princes. Malgré ces mesures, des tensions ont éclaté en fin d'après-midi aux abords du Parc des Princes. Environ 150 personnes ont tenté de pénétrer par la force dans l'enceinte où le match est diffusé sur écran géant.

Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues, utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser les groupes impliqués. Parallèlement, des tirs de mortiers d'artifice ont visé les policiers déployés autour du stade, selon une source policière. Ces incidents ont conduit à une dizaine d'interpellations dans les rues de Paris en fin d'après-midi, et près de 1600 contrôles ont été effectués, a indiqué le préfet de police Laurent Nuñez.

Le calme a été rétabli quelques instants plus tard, mais ces événements rappellent les débordements ayant suivi la victoire du PSG en 2025, qui avaient donné lieu à 563 interpellations à travers la France, dont 491 à Paris. La préfecture de police prévoit une très forte affluence dans la capitale pour cette finale, d'autant plus que plusieurs autres grands rendez-vous se tiennent simultanément, notamment Roland-Garros, un match de rugby et plusieurs concerts. Ce contexte multiplie les défis sécuritaires.

Le préfet Laurent Nuñez a souligné que les forces de l'ordre sont mobilisées pour assurer la sécurité de tous, tout en rappelant que les célébrations doivent rester pacifiques. Les supporters sont invités à respecter les consignes et à éviter les comportements à risque. La soirée promet d'être longue, avec une séance de tirs au but décisive pour départager les deux équipes.

Les autorités restent en alerte pour faire face à toute éventualité et assurer le bon déroulement de cet événement sportif d'envergure mondiale





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