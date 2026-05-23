Finale de rugby à XV : Cognac échoue face à Grenoble

Retour sur la finale de rugby à XV du 23 mai 1954 entre Cognac et Grenoble au Stadium de Toulouse. Les Charentais ont affronté les Grenoblois, victorieux de Lourdes en demi-finale, et ont tenté de contrer l'attaque des champions en titre. La rencontre a été marquée par des duels acharnés et des moments de suspense.

Le 23 mai 1954, les Charentais de Cognac ont affronté les Grenoblois pour la finale du championnat de France de rugby à XV au Stadium de Toulouse.

Les Charentais, victorieux de Lourdes en demi-finale, ont affronté les doubles champions en titre. L'équipe de Cognac, menée par le talonneur Pierre René Tissandier, a tenté de contrer l'attaque des Grenoblois, menés par le capitaine Guy Belletante. La rencontre s'est soldée par une victoire des Grenoblois, qui ont remporté le championnat de France de rugby à XV. L'ambiance était électrique au Stadium de Toulouse, avec des supporters charentais et grenoblois présents pour soutenir leurs équipes.

La finale a été marquée par des duels acharnés et des moments de suspense. Le match a été un véritable spectacle sportif, avec des joueurs talentueux et des tactiques complexes. Les photos de cette finale témoignent de l'intensité et de la passion des joueurs et des supporters.





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