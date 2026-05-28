Finale de la Ligue des Champions PSG - Arsenal : un dispositif de sécurité record en France

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez annonce le déploiement de 22 000 policiers et gendarmes pour la finale de la Ligue des champions, dont 8 000 à Paris, afin de prévenir les débordements.

Le samedi 30 mai, le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Pour cette rencontre décisive, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a dévoilé un dispositif de sécurité exceptionnel dans un entretien accordé à Brut.

Ainsi, 22 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire français, dont 8 000 spécifiquement déployés à Paris et dans sa proche banlieue. Cette mesure vise à encadrer les rassemblements de supporters et à prévenir tout débordement après le match, en particulier sur les lieux de diffusion publique comme les Champs-Élysées ou le Parc des Princes.

Ce niveau de mobilisation dépasse celui de l'année précédente, où 5 400 forces de l'ordre avaient été déployées dans la région parisienne pour la finale remportée par le PSG contre l'Inter de Milan. Lors de cette soirée, des violences avaient éclaté sur l'avenue des Champs-Élysées et aux abords du stade, entraînant 563 interpellations dont 491 à Paris, et 307 gardes à vue.

Fort de cette expérience, Laurent Nuñez a annoncé que la piétonnisation des Champs-Élysées serait mise en place à partir du milieu de l'avenue, avec un dispositif policier renforcé pour contenir toute tentative de trouble à l'ordre public. En cas de victoire du PSG, le ministre a indiqué que la préfecture de police travaillait en collaboration avec le club pour organiser une présentation du trophée le dimanche suivant.

Plusieurs sites sont étudiés, dont le Champ-de-Mars, l'esplanade située au pied de la tour Eiffel, qui pourrait accueillir une célébration populaire. Laurent Nuñez s'est dit serein et déterminé face aux défis sécuritaires, soulignant que les forces de l'ordre étaient prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin. Les autorités rappellent aux supporters de faire preuve de civisme et de respecter les consignes de sécurité pour que cette finale reste un moment de fête sportive





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