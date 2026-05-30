Finale de la Ligue des champions PSG‑Arsenal : match acharné et dispositif de sécurité renforcé à Paris

Le Paris Saint‑Germain affronte Arsenal à Budapest dans une finale qui se joue en prolongation, tandis que la France déploie 22 000 policiers pour sécuriser les rassemblements et prévenir les débordements.

Samedi soir, la capitale française se transforme en un immense théâtre d'émotions alors que la finale de la Ligue des champions oppose le Paris Saint‑Germain à Arsenal sur le terrain de la Puskás Arena à Budapest.

Dès le coup d'envoi, à 18 h précises, le match se révèle intense : Arsenal ouvre le score à la cinquième minute grâce à un tir d'une précision chirurgicale de Kai Havertz, avant que le Barça‑légendaire Ousmane Dembélé ne ramène les Parisiens à égalité sur penalty à la 64e minute. Le score s'arrête à un parquet de 1‑1 à l'issue du temps réglementaire, poussant les deux formations à une prolongation palpitante, sous les yeux d'une foule de supporters qui vibrent autant dans les tribunes de Budapest que dans les rues de Paris, où plus de quatre mille personnes se rassemblent devant le Parc des Princes pour suivre le match en direct.

Parallèlement à l'effervescence footballistique, les autorités françaises ont déployé l'un des plus importants dispositifs de sécurité depuis les débuts de la compétition. Un total de 22 000 policiers et gendarmes, dont près de 8 000 déployés dans la capitale, patrouillent les artères principales, les places publiques et les sites culturels où se tiennent, en même temps, un tournoi de tennis à Roland‑Garros, un match de rugby et plusieurs concerts.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a souligné la robustesse du dispositif, rappelant les troubles qui ont éclaté l'an dernier après la première victoire du PSG. Au total, 1 600 contrôles d'identité ont été effectués, entraînant une vingtaine d'interpellations et dix placements en garde à vue, ainsi que la saisie de 24 torches et deux mortiers improvisés. Malgré ces mesures, quelques incidents isolés ont été signalés dans différents arrondissements parisiens.

Des groupes masqués, armés de barres de fer, ont été repérés dans le 18ᵉ arrondissement, tandis que des tirs de mortiers ont été observés le long de l'avenue Kléber, dans le 16ᵉ, incitant les forces de l'ordre à réagir avec du gaz lacrymogène. À Paris, la police a également contenu une foule d'environ 150 personnes près de la porte de Saint‑Cloud et a sécurisé l'accès à des sites sensibles comme la place Marguerite‑de‑Navarre.

En dépit de ces épisodes, l'ambiance globale reste largement festive, les habitants profitant de l'effervescence collective qui unit sport, musique et culture lors de cet événement planétaire. La prolongation se poursuit, laissant le suspense à son comble, tandis que les forces de l'ordre restent vigilantes, prêtes à garantir la sécurité de tous les spectateurs, que ce soit à Budapest ou dans les rues de la Ville Lumière





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