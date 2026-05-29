Finale de la Ligue des champions : le PSG d'Enrique avec une équipe similaire à celle de l'an dernier, Dembélé et Hakimi aptes

Le PSG devrait présenter une formation très proche de celle qui a battu l'Inter Milan en finale la saison dernière, avec Matveï Safonov dans les buts. Dembélé et Hakimi sont rétablis et devraient débuter contre Arsenal. Autres infos : décès de Bryan Bergounoux, les déclarations de Rivère après le maintien de Nice, et les proposSexistes de Vallejo à Roland-Garros.

La composition d'équipe alignée par Luis Enrique pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal , samedi à Budapest, devrait fortement ressembler à celle de la victoire contre l' Inter Milan la saison dernière.

Si le gardien change, avec Matveï Safonov remplaçant Gianluigi Donnarumma parti à Manchester City, les joueurs de champ pourraient être exactement les mêmes. Achraf Hakimi, qui s'est entraîné normalement depuis mardi après une absence depuis le 28 avril, se sent prêt à débuter.

En attaque, Ousmane Dembélé, qui avait ressenti une gêne lors de la dernière journée de championnat contre le Paris FC, va beaucoup mieux après avoir multiplié les courses sur la pelouse de la Puskás Arena et devrait commencer le match samedi soir contre Arsenal. Par ailleurs, Bryan Bergounoux, ancien champion de France avec Lyon et adjoint au Havre, est mort à 43 ans.

Dans un autre registre, après le maintien de Nice, le président Rivère a critiqué Grégory Lorenzi et l'OM, qualifiant certaines pratiques d'inacceptables. Concernant Roland-Garros 2026, le joueur Vallejo risque une sanction après ses propos sexistes envers l'arbitre de son match contre Kouame. Suivez en direct le match Halys-Zverev, troisième tour du tournoi, où l'Allemand déroule face au Français lors de cette night session





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