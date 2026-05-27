Crystal Palace et le Rayo Vallecano s'affrontent ce mercredi en finale de la Ligue Conférence à Leipzig. Les Français Maxence Lacroix, Jean-Philippe Mateta et Florian Lejeune sont en lice. Des affrontements entre supporters ont eu lieu, et des joueurs ont aidé des fans escroqués.

Ce mercredi 27 mai à 21h, le stade de Leipzig en Allemagne accueille la finale de la Ligue Conférence entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano .

Cette rencontre marque l'apogée de la compétition européenne après le sacre d'Aston Villa en Ligue Europa. Les deux équipes chercheront à décrocher un titre prestigieux et une qualification pour la prochaine Ligue Europa. Côté Crystal Palace, les internationaux français Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta espèrent ajouter un nouveau trophée à leur palmarès avant de rejoindre l'équipe de France pour la Coupe du monde.

Le défenseur Lacroix pourrait même disputer son dernier match sous les couleurs des Eagles, selon plusieurs sources proches du dossier. Un départ qui marquerait la fin d'une ère pour le joueur formé à Sochaux. En face, le Rayo Vallecano s'est qualifié en éliminant Strasbourg en demi-finale. L'équipe espagnole compte dans ses rangs le défenseur français Florian Lejeune, qui sera un élément clé pour contrer les attaques adverses.

Les supporters espagnols ont été particulièrement soutenus par leurs joueurs après avoir été victimes d'une escroquerie lors de la réservation de leurs voyages pour la finale. Plusieurs joueurs ont participé à une cagnotte pour permettre aux fans escroqués de faire le déplacement à Leipzig. Un geste solidaire qui a renforcé les liens entre l'équipe et ses supporters.

Cependant, les festivités ont été ternies par des affrontements violents entre supporters des deux camps dans les rues de Leipzig. La police allemande a dû intervenir en mettant en place un périmètre de sécurité et en interpellant des dizaines de personnes pour trouble à l'ordre public. Ces incidents rappellent les tensions qui peuvent entourer les grandes finales européennes. Malgré cela, l'attention reste focalisée sur le terrain, où les deux équipes s'affronteront dans un match décisif.

Le vainqueur obtiendra non seulement le trophée, mais aussi une place en Ligue Europa la saison prochaine, ajoutant un enjeu considérable à cette finale. Les joueurs à suivre incluent également Jaydee Canvot pour Crystal Palace, tandis que le Rayo Vallecano s'appuiera sur son collectif expérimenté. Les Français seront au cœur de l'action: Lacroix et Mateta côté anglais, Lejeune côté espagnol. Cette finale promet un spectacle intense, avec des stylos de jeu contrastés entre la puissance anglaise et la technique espagnole.

Le coup d'envoi est prévu à 21h, et les supporters du monde entier attendent avec impatience de connaître le successeur de la Roma au palmarès de la Ligue Conférence





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