Finale de Coupe de Grèce: Un Classique Olympiakos-Panathinaïkos

L'Olympiakos et le Panathinaïkos, les deux géants du basket grec, s'affronteront en finale de la Coupe de Grèce samedi. Les deux équipes ont dominé leurs demi-finales respectives et se préparent à une intense bataille pour le trophée. Ce derby éternel entre les deux clubs les plus titrés du pays promet une confrontation électrique.

Grèce - Ce samedi, Evan Fournier et Moustapha Fall disputeront la finale de la Coupe de Grèce avec l'Olympiakos face à leur grand rival, le Panathinaïkos. Les deux géants du basket grec ont tenu leur rang en demi-finales. L’Olympiakos Le Pirée et le Panathinaïkos Athènes se retrouveront en finale de la Coupe de Grèce après avoir remporté leurs demi-finales respectives sans trembler.

L’affrontement tant attendu entre les deux clubs les plus titrés du pays promet une intense bataille pour le trophée. Face au PAOK Salonique, l’Olympiakos a pris son temps avant de prendre le large. Menés 17-13 après le premier quart-temps, les hommes du Pirée ont réagi avec un cinglant 31-18 dans la deuxième période pour finalement s’imposer 94-75. Sasha Vezenkov a mené l’attaque des siens avec 21 points, bien épaulé par Shaq McKissic (18 points) et Giannoulis Larentzakis (16 points). Moustapha Fall, lui, a connu une prestation discrète avec 5 points, 1 rebond et 1 passe en 17 minutes, pour une évaluation de 0. De son côté, Evan Fournier a été plus influent dans le jeu intérieur avec 3 points, 5 rebonds et 2 passes en 21 minutes (évaluation de 9). Dans l’autre demi-finale, le Panathinaïkos Athènes a dominé Promitheas Patras sur le score de 91-73. Grâce à un Dinos Mitoglou en grande forme (17 points, 9 rebonds), le club athénien n’a jamais été inquiété. Weyen Gabriel (14 points, 7 rebonds) et Cedi Osman (13 points) ont également contribué au succès du Pana. Jordan Walker a bien tenté de résister du côté de Promitheas Patras avec 23 points et 6 passes, mais l’écart de niveau entre les deux équipes était trop important. L’affiche de la finale opposera donc, comme souvent, l’Olympiakos et le Panathinaïkos. Ce « derby des éternels ennemis » promet une confrontation électrique. Les deux équipes se connaissent par cœur et cette finale sera l’occasion pour Evan Fournier et Moustapha Fall de décrocher un Trophée





